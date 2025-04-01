Ее не нужно придерживаться ежедневно. Названа лучшая диета для похудения

Что известно о "быстрой диете"

Речь идет о "быстрой диете" или "диета 5:2". Ее не нужно придерживаться все время, только 2 раза в неделю. Она сократит калорийность рациона, чтобы вы не поправились, поможет легко похудеть и улучшит состояние здоровья. А именно уменьшит воспалительные процессы, улучшит защитные и восстановительные свойства организма, меняет бактериальный состав кишечной микрофлоры, разнообразит его и увеличивает численность полезных бактерий.

В частности, всего 2 раза в неделю следует сократить свой рацион до калорийности 600-800 ккал в день.

"Но это не позволяет вам есть что-нибудь, ведь в эту скромную цифру следует поместить белковые нежирные продукты и побольше зелени, овощей, чтобы вы не очень голодали, пить можете сколько хотите", - отметил эксперт.

По словам тренера, эта диета научно обоснована, ее использует даже Дженнифер Лопес.

В организме есть особый вид бактерий акермансии, которые в отличие от других кишечных бактерий, живут не на остатках пищи, а на слизи. Поэтому, чем меньше пищи в организме, тем им лучше и они размножаются. Чем больше популяция этих бактерий, тем крепче стенки кишечника и меньше воспалений.

Что стоит есть оставшиеся 5 дней

Также люди часто неправильно интерпретируют эту диету и думают, что 2 дня питаюсь правильно и ограничиваю калории, а в остальные им все подряд. Однако, это ошибка.

В остальные 5 дней необходимо питаться по принципу "средиземноморской диеты". В рационе должны быть: злаки, бобовые, орехи, молочные и кисломолочные, рыба, мясо, много овощей, зелени, фрукты, ягоды. То есть все натуральные продукты, которые дают сытость и богаты витаминами, минералами, фитонутриентами и содержат клетчатку растворимую и нерастворимую.

"5 дней питаемся такими продуктами, без подсчета, остальные 2 дня ими же, только в ограниченном количестве, ставим калькулятор, и следим, чтобы не более 600-800 ккал", - объяснил нутрициолог.

Детали исследования

Проводили исследование, в котором приняли участие 13 мужчин и женщин с избыточной массой, которые в течение недели сидели на низкокалорийной диете 600-800 ккал.

Анализ кала делали до и после. После обнаружили рост бактериального разнообразия акермансий бактерий и бифидобактерий, что является очень хорошей новостью.

Еще одно исследование, где приняли участие 20 добровольцев, их поочередно кормили сырами и йогуртами, потом только овощами и фруктами в виде смузи, а еще позже они голодали (минимум калорий и вода). Каждый раз брали образцы кала и обнаружили, что самым эффективным способом изменить микробиоту оказалось голодание.

Голодание вызвало стремительный рост популяции акермансий бактерий, количество которых удерживалось на одном уровне в течение еще 10 дней после возвращения к обычному питанию.

Чтобы увеличить количество полезных микробов, необходимо есть: орехи, семена, черный шоколад, красное вино, масло оливковое, лук, чеснок, кефир, йогурт натуральный домашний, квашеная капуста, огурцы и помидоры.

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