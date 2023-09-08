Ее называют яма. В Киеве показали центральную автостанцию в ужасающем состоянии (фото)

В столице Украины автостанция Киев совершенно не предназначена для комфортного прохода к ней, а также для людей с инклюзией.
Как сейчас выглядит крупнейший транспортный хаб Киева, показал в Facebook Александр Барабошко.
Так, на снимках можно увидеть, как людям приходится карабкаться, так как ступенек там просто нет.
"Извините, но такого скотства по отношению к людям я давно не видел. Киев - столица, транспортный хаб. Автостанция, которую еще называют – "яма". Там каждые несколько минут отправляются маршрутки-автобусы как по Украине, так и международного сообщения. Дальше часть людей идет на вокзал", - написал Барабошко.
Кстати, информационных табличек о ремонте автостанции - для людекй нет.
"Там виден какой-то ремонт или непонятно что. Конечно никаких информационных табличек и более или менее лестницы, которые были перекрыты. Людям предложили идти по тому, что вы видите на фото. Сделано из "го*на и палок" это не аллегория", - добавил он.
Жители столицы возмутились, как такое может происходить, для мам с колясками - нельзя заехать вообще. Также люди пишут, что там неоднократно были замечены крысы.
Одним словом - непонятно, как такое состояние вокзала может допускаться в центре города...
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