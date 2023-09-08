Ее называют яма. В Киеве показали центральную автостанцию в ужасающем состоянии (фото)

Как выглядит автостанция Киев

Так, на снимках можно увидеть, как людям приходится карабкаться, так как ступенек там просто нет.

"Извините, но такого скотства по отношению к людям я давно не видел. Киев - столица, транспортный хаб. Автостанция, которую еще называют – "яма". Там каждые несколько минут отправляются маршрутки-автобусы как по Украине, так и международного сообщения. Дальше часть людей идет на вокзал", - написал Барабошко.

Кстати, информационных табличек о ремонте автостанции - для людекй нет.

"Там виден какой-то ремонт или непонятно что. Конечно никаких информационных табличек и более или менее лестницы, которые были перекрыты. Людям предложили идти по тому, что вы видите на фото. Сделано из "го*на и палок" это не аллегория", - добавил он.

Как выглядит автостанция Киев сейчас (фото: facebook.com/ikrussss)

Что думают украинцы по этому поводу

Жители столицы возмутились, как такое может происходить, для мам с колясками - нельзя заехать вообще. Также люди пишут, что там неоднократно были замечены крысы.

Одним словом - непонятно, как такое состояние вокзала может допускаться в центре города...