Есть углеводы и худеть: можно ли употреблять картофель, макароны и хлеб на диете

Что нужно знать об углеводах

Углеводы важны для организма человека, так как они являются основным источником энергии. А еще они необходимы для здоровья кишечника и всего пищеварительного тракта.

Во время диеты не стоит исключать углеводы из рациона. Их нужно употреблять обязательно, но в правильном количестве. Такие продукты должны составлять треть суточной нормы калорий.

Какие продукты с углеводами можно есть

Макароны. В них содержится клетчатка, которая необходима для пищеварительной системы. Еще клетчатка способна снизить риск развития диабета второго типа.

Для получения клетчатки нужно есть макаронные изделия из цельной пшеницы. Оптимальная норма - две горсти макарон в день. Они обеспечивают чувство сытости надолго и помогают похудеть.

Рис. Если вы соблюдаете диету - выбирайте коричневый рис. Он отличный источник пищевых волокон. Норма коричневого риса - не более двух горстей в день.

Картофель. Этот овощ нужно и можно есть во время диеты и похудения. В нем много клетчатки, а еще картофель - источник витамина В6. Витамины группы В поддерживают здоровье нервной системы, помогают высвобождать энергию из продуктов. Лучше всего есть запеченный картофель и съедать не более одной картофелины в день - размером с кулак.

Кстати, нутрициолог рекомендует тем, кто хочет похудеть, заменить рафинированные углеводы на овощи с крахмалом - картофель, кабачки, репа, пастернак.

Хлеб. Этот продукт считается одним из самых опасных углеводов. Есть сдобные булочки на диете не стоит, а вот цельнозерновой хлеб - можно. Он богат клетчаткой, витаминами группы В, антиоксидантами и микроэлементами. В день можно съедать 2 ломтика хлеба.