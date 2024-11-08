"Есть все подряд и не толстеть": диетолог рассказала, как достичь метаболической гибкости

Метаболическая гибкость не приобретается, а развивается со временем. Диетолог рассказала, какие советы помогут "есть все подряд и не толстеть".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Что такое метаболическая гибкость

Метаболическая гибкость - это способность организма получать энергию из разных источников и превращать любую и тратить ее на нужды организма.

"Видимо, у каждой из нас есть подруга, которая ест все подряд и не толстеет. Мы не очень любим таких людей, но они существуют и нам очень хочется быть в их числе", - отметила эксперт.

По словам диетолога, такие люди имеют здоровый обмен веществ и нормальное состояние гормонов. Именно метаболическая гибкость вызывает в современном мире диетологии многие вопросы.

Как получить такую суперспособность

Пауза в приемах пищи

Следует соблюдать режим питания, где существуют паузы от приема пищи. Паузы в 4-5 часов между основными приемами пищи способствуют развитию метаболической гибкости.

Разнообразие углеводов

Следует чередовать пасту, гречку, рис с картофелем, свеклой и кукурузой.

"В один день - вальс с картофелем, а в другой - танго с овощами", - добавила Самойленко.

Двигательная активность

Чем разнообразнее, тем лучше, как и с питанием. Метаболическая система отзывается на каждый из видов тренировки по своему, но конечный результат должен быть таким, как нам нужно.

Сон

Следует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. В идеале ложиться спать до 23.00 - тьма, тишина и комфорт.

Уменьшение стресса

По возможности используйте все способы расслабления. Все лучше, чем ничего не делать. Попробуйте йогу или медитацию

Питьевой режим

Пейте чистую воду, дополняйте лимоном, огурцом, мятой, но не сахаром или подсластителями. Не обманывайте себя, кола - не вода, как и компот тоже.