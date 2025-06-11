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Едите мало калорий, но все равно не худеете? Вот что мешает сбросить вес

Среда 11 июня 2025 16:30
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Едите мало калорий, но все равно не худеете? Вот что мешает сбросить вес Причины, почему не удается похудеть при дефиците калорий (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Дефицит калорий - ключевое условие для похудения, но иногда даже при уменьшенном потреблении пищи вес не снижается. Это может быть связано с медицинскими и поведенческими факторами, которые могут влиять на результаты диеты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Елены Доманской.

По словам эксперта, классическая формула "меньше есть - больше двигаться" не всегда работает. Если вы урезали калории, но вес стоит на месте, то ниже приведены несколько причин такого состояния.

Метаболическая адаптация

Когда организм получает мало энергии, он переходит в режим экономии:

  • снижается основной обмен - тело сжигает меньше калорий даже в состоянии покоя
  • меньше тепла - холодные руки и ноги, поскольку тело экономит энергию
  • снижается уровень активности - вы меньше двигаетесь, даже не замечая этого

Недостаточно белка и мышечной массы

Мышцы - главный "сжигатель" калорий. Поэтому, если в рационе мало белка и силовых тренировок, тело может начать терять мышечную массу, а вместе с ней - способность эффективно расходовать энергию.

Хронический стресс и высокий кортизол

Важно знать, что кортизол не только повышает аппетит, но и способствует накоплению жира в области живота.

Тогда как стресс уменьшает чувствительность к лептину - гормону сытости, что делает голод более выраженным.

К тому же хроническое недосыпание (менее 6 часов) повышает грелин - гормон голода, который и приводит к перееданию.

Недостаток микроэлементов

Часто при похудении люди едят мало, поэтому рацион у них несбалансированный. В частности, дефицит йода, железа и селена замедляет работу щитовидной железы.

Также недостаток магния, витамина D и Омега-3 влияет на уровень воспаления и метаболизм.

Гормональные изменения

Инсулинорезистентность - если клетки не реагируют на инсулин, тело откладывает больше жира, даже при низком калораже.

Низкий эстроген у женщин может вызвать замедление обмена веществ и накопление жира в области живота.

Что стоит делать

Категорически нельзя занижать калории ниже базового уровня, ведь тело нуждается в энергии. Добавляйте белок и силовые тренировки в свой распорядок и тогда мышцы помогут сжигать больше.

Необходимо постоянно контролировать уровень стресса и сна, ведь это влияет на метаболизм больше, чем кажется. Обратитесь к врачу, чтобы убедиться, что нет дефицитов витаминов и минералов.

Не запрещайте себе все, ведь это ведет к срывам. Лучше позволить "запрещенное" иногда в разумном количестве.

Также можно вести пищевой дневник или пользоваться приложениями на смартфоне.

Ставьте реальные цели. 0,5-1 кг в неделю - здоровый темп для похудения.

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