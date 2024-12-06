Едите много и худеете? Диетолог рассказала об интересном феномене при правильном питании

Почему так происходит

Правильное питание - это не об ограничениях, а о заботе о своем организме.

Когда человек начинает есть больше овощей, круп, белковых продуктов и полезных жиров, то тело получает необходимые питательные вещества. Раньше люди "забивали" голод быстрыми углеводами: булочками, сладостями или снеками.

Однако такие продукты дают только много калорий и не насыщают организм. Заменив их на полезные продукты, вы увеличиваете объем пищи, но калорийность часто остается ниже.

Овощи, листовая зелень, цельнозерновые продукты и нежирные белковые блюда обладают низкой калорийностью, но занимают много места в желудке.

В частности, можно есть больше по объему и при этом потреблять меньше калорий. Это означает, что вы чувствуете себя сытым, не переедая.

Улучшение метаболизма

Правильное питание стимулирует метаболизм. Когда организм получает все необходимые нутриенты, он начинает работать более эффективно, быстрее сжигая калории.

К примеру, белок требует больше энергии для усвоения, чем углеводы или жиры.

А клетчатка из овощей и фруктов улучшает пищеварение, что также помогает сбрасывать вес.

Стабилизация уровня сахара в крови

Быстрые углеводы вызывают скачки уровня сахара в крови, из-за чего аппетит часто выходит из-под контроля. В то время как сбалансированное питание помогает поддерживать уровень сахара стабильным, поэтому вы реже чувствуете сильный голод и уменьшаете перекусы.

Часто при правильном питании люди увеличивают потребление воды. Жидкости помогают выводить токсины, улучшает пищеварение и предотвращая переедание.

К примеру, пончики, шоколадный батончик и сладкий кофе имеют 700-800 калорий. В то время как большая порция салата с куриной грудкой, киноа и овощами, заправленная оливковым маслом, и еще порция йогурта с ягодами также имеют те же 700-800 калорий.

Разница в том, что теперь организм получает не только энергию, но все необходимые вещества. При таком питании вы будете чувствовать себя сытыми, похудеете и станете здоровее.

Поэтому ощущение, что вы едите больше, когда правильно питаетесь - это признак того, что ваш рацион становится сбалансированным.