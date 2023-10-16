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Ехал на электросамокате в дождь. Детали трагического ДТП в Киеве

Фото: В Киеве произошло смертельное ДТП (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Людмила Жукова

В Деснянском районе Киева в 7 утра 16 октября произошла смертельная авария с участием автомобиля "Ауди" и мужчиной на электросамокате.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию полиции Киева в Facebook.

Детали смертельного ДТП

По предварительной информации, водитель "Ауди" совершил наезд на электросамокат под управлением 55-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении и пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате аварии водитель электросамоката погиб.

Осмотрев место происшествия и опросив водителя легковушки, полицейские окончательно установили, что 43-летний водитель "Ауди" наехал на электросамокат под управлением 55-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении и пересекал проезжую часть по отношению к движению автомобиля в неустановленном месте.

Следователи полиции Киева внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Водителю "Ауди" грозит до 8 лет лишения свободы, если его вину докажут в суде.

В комментариях пользователи отметили, что движение на электросамокате в дождь - очень опасно.

  • Через самокатчика водій може сісти років на вісім.
  • і от: сам помер, іншому маса проблем. треба було таке робити?
  • Ще й в дощ...

 

Ранее мы рассказывали о 8 вещах, которые никогда нельзя делать в автомобиле.

Также мы писали, как по состоянию шин определить скрытые неисправности подержанного авто.

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КиевсамокатиПолиция Киева