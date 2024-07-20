Их убивали и репрессировали за патриотизм. Фильмы об известных украинцах, которых не сломали обстоятельства

"Будинок "Слово". Нескінченний роман"

Историческая драма рассказывает о событиях 1927 года, происходящих в Харькове. По приказу Сталина строят особый дом, где поселяются лучшие украинские представители культуры: поэты, писатели, художники, режиссеры и другие.

Возможность жить здесь становится для них определенным признанием. Однако в дом подселяется новенький, который мечтает стать частью союза ведущих писателей. Но чтобы остаться здесь и завоевать место под солнцем, мужчине нужно подслушивать и пересказывать все услышать агенту НКВД.

Эти события приводят к нежелательным последствиям - деятели начинают страдать из-за украинских идей и смелости их отстаивать до самого конца.

"Заборонений"

Историческая лента, вышедшая в 2019 году, рассказывает об истории поэта-шестидесятника Василия Стуса. Фильм разделен на три части: сначала показывается жизнь писателя в Киеве, его общение с другими шестидесятниками, которые рискуют иметь проблемы из-за своих проукраинских взглядов.

Вторая часть начинается сценой суда над Василием, состоявшемся в 1980 году. Стуса осуждают за смелый вызов тоталитарной системе и смелость говорить о том, что молчат другие.

В тюрьме, вопреки издевательствам и постоянным вызовам, Василий не отказывается от своих взглядов и продолжает защищать украинское перед советской властью.

"Таємний щоденник Симона Петлюри"

Лента знакомит зрителя с жизнью Симона Петлюры - главного атамана войск УНР и главой Директории, в эмиграции в Париже.

Именно в этот период украинца убили. Фильм подробно раскрывает этапы планирования этого убийства, попытки мужчины объединить своих соотечественников за границей, а также последние дни его жизни.

"Інший Франко"

Биографический фильм посвящен сыну Ивана Франко - Петру. Сюжет разворачивается летом 1941 года, когда к мужчине приезжает гость, с которым они влюбились в одну женщину, прошли плен, а также спасали детей от голода.

Лента показывает, как этих двух персонажей сначала сводит, а затем разводит жизнь. Также здесь демонстрируются события, которые произошли в их жизни из-за советской власти и Второй мировой войны.

Премьера состоялась не так давно - в марте этого года.

"Тарас. Повернення"

Фильм, который был презентован в марте 2019 года, рассказывает о периоде жизни Тараса Шевченко в ссылке, перед самым его освобождением из солдатчины.

Сюжет создан на истории преследования поэта агентами царской тайной полиции - "охранки". Это происходит в самые трудные для писателя недели - во время его пребывания в Новопетровской крепости в селе Мангистау, Казахстан.