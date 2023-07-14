Их продают литрами. Диетолог рассказала, нужны ли человеку фруктовые соки, и есть ли в них витамины

В Украине полки супермаркетов завалены фруктовыми соками. Возле них стоят нектары, сокосодержащие напитки. Они дешевые, кисло-сладки и потенциально опасны.
Почему фруктовые соки совершенно не нужны, рассказала на Facebook диетолог Оксана Скиталинская.
"Их продают литрами, а есть и маленькие упаковочки – для маленьких деток, которым мамы сразу дают "сочок" в коляску и ребенок пьет, а мама и рада, что ребенок спокойно сидит и "витамины пьет", - написала эксперт.
Скиталинская уверяет, что они абсолютно не нужны. Нам необходимы цельные фрукты, овощи и ягоды, в которых есть клетчатка (тот жмых, который выбрасывается, когда делают соки).
Жмых - это разные виды клетчатки растворимой и не растворимой, которая питает разные виды бактерий, обитающих в нашем кишечнике.
"Бактерии, наевшиеся такой клетчатки, образуют вещества, защищающие кишечник от воспалений, рака, являются природными сорбентами, которые поглощают токсины, помогают печени быть здоровой и делать нас здоровыми. Если же человек выпьет сок, бактерии останутся без еды", - написала диетолог.
Дело в том, что в одном стакане сока содержится сок из 2-3 крупных апельсинов или 3-4 средних яблок. Вряд ли столько съедите за раз. Но даже если и съедите, то это будет гораздо полезнее для организма, чем стакан сока.
Такое большое количество одномоментно выпитого жидкого сахара приведет к чрезмерному выбросу инсулина в кровь и будет использовано организмом для превращения в жир.
Этот жир будет откладываться преимущественно в печени, мешая ей синтезировать здоровый холестерин, ферменты детоксикации и выполнять многие другие нужные функции.
Лучше всего пить воду, вы можете добавить к ней кусочек лимона или ягоды.
Если говорить об овощных соках, то это томатный, также можно пить свекольный, если он разведен дома.
"Кстати, свекольный сок увеличивает выносливость сердца и легких при физических перегрузках. Сок свеклы богат нитратами, которые превращаются в оксид азота, который вливает в обеспечение сердечной мышцы кислородом, улучшает кровоток. Недаром лучшие кенийские марафонцы пьют сок из свеклы перед соревнованиями", - резюмировала Скиталинская.
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