Их назвали "уродливыми" или "старыми". 7 актрис, которым отказали в роли из-за внешности

Гвинет Пэлтроу

Когда Гвинет Пэлтроу было всего 20, студия отказала ей в роли в фильме "Золотые ворота", заявив, что она "недостаточно привлекательна". И это несмотря на то, что режиссер ленты Джон Мэдден рассматривал актрису как одну из главных кандидаток. Гвинет Пэлтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Элизабет Бэнкс

Элизабет Бэнкс отказали в роли 18-летней Мэри Джейн в фильме "Человек-паук", посчитав ее слишком старой - на тот момент актрисе было 28. И хотя это могло показаться логичным, интересный факт: Тоби Магуайр, исполнивший роль Питера Паркера, был всего на год моложе. Элизабет Бэнкс (фото: instagram.com/elizabethbanks)

Джина Дэвис

Подобная ситуация случилась с Джиной Дэвис - ей отказали в роли, заявив, что она слишком стара, чтобы играть возлюбленную героя, который был на 20 лет старше ее. Джина Дэвис (фото: Википедия)

Приянка Чопра

В 2017 году Приянку Чопру не взяли на роль в фильме из-за ее расовой принадлежности. Об этом случае актриса рассказала в интервью InStyle. По ее словам, представитель студии позвонил ее агенту и сказал, что она имеет "не ту физичность".

"Я спросила себя: что это значит? Должна ли я быть худее? Иметь пресс? Что такое неправильная физичность?", - вспоминала Приянка. Приянка Чопра (фото: instagram.com/priyankachopra)

"При, думаю, они имели в виду, что им нужен кто-то не с темной кожей", - объяснил позже агент актрисы.

Вайнона Райдер

В начале карьеры Вайноне Райдер говорили, что она недостаточно привлекательна, чтобы стать звездой 80-х. Во время одного из прослушиваний кастинг-директор остановил ее на полуслове и жестко заявил, что она не должна быть актрисой.

"Ты недостаточно хороша, тебе стоит вернуться туда, откуда ты пришла, и пойти в школу. У тебя этого просто нет", - уверяли ее , Вайнона Райдер (фото: Википедия)

Несмотря на такие унизительные слова, Райдер не сдалась - и в конце концов стала одной из самых известных актрис своего поколения.

Эмма Томпсон

Эмма Томпсон признается, что руководители-мужчины считали ее "недостаточно привлекательной", чтобы сниматься в обнаженных сценах, из-за чего она потеряла несколько ролей. Эмма Томпсон (фото: Википедия)

"Я никогда не пыталась подстроить свою фигуру или вид под то, что они хотели видеть на экране", - рассказала актриса.

Мерил Стрип

Мерил Стрип считали "слишком уродливой", чтобы сниматься в фильме "Кинг-Конг". Продюсер Дино Де Лаурентис на самом деле сказал: "Che brutta" ("Как уродливо") прямо перед звездой во время прослушивания. Актриса поняла его и ответила ему на итальянском. Мерил Стрип (фото: Википедия)