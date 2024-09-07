Их должен знать каждый грибник: 5 ядовитых грибов в лесах Украины

Бледная поганка

Этот гриб самый опасный в лесах Украины. Большинство случаев отравления бледной поганкой оканчиваются летально. Если возникают сомнения, является ли собранный гриб поганкой, лучше не рисковать и не брать его.

Основные визуальные характеристики поганки: под шапкой расположены белые пластинки, отсутствует характерный запах, место излома остается белым. На ножке гриба характерно "кольцо", а ближе к основанию ножка становится толще.

Ее токсины разрушают печень и почки, вызывая необратимые процессы в организме. Даже маленький кусок этого гриба может быть смертельным, поскольку антидотов против его яда нет.

Бледная поганка на разных стадиях роста (фото: Википедия)

Чертов гриб или сатанинский

Ножка этого гриба очень толстая и расширяется до средины. Шапка серая или зеленоватая, при изломе краснеет. Ножка желтая сверху и красная снизу. Обладает неприятным запахом гнилого лука.

Хотя считается, что термическая обработка снижает токсичность этого гриба, его потребление опасно для жизни. Яд чертового гриба вызывает серьезные расстройства желудка, тошноту, рвоту и другие симптомы интоксикации. Даже при первых признаках отравления нужно обращаться к врачу.

Этот красно-синий гриб даже выглядит ужасающе (фото: Википедия)

Мухомор красный

Этот гриб наиболее известен среди ядовитых. У него ярко-красная шапка, украшенная белыми пятнами. Существует множество разновидностей мухоморов. Хотя мухоморы применяют в медицине и для лечения ран, их употребление в пищу не рекомендуется.

Несмотря на свои целебные свойства в определенных случаях, употребление мухоморов может вызвать галлюцинации, судороги и серьезное отравление, которое может привести к летальным исходам.

Вообще-то красные мухоморы есть можно после многократного отваривания, но зачем? (фото: Википедия)

Ненастоящие опята

Ненастоящие опята легко спутать со съедобными грибами, поскольку они также часто растут группами и могут иметь разный цвет шапок. Отличительной чертой настоящих опят является наличие кольца под шапкой, которого нет у их ядовитых двойников.

Ядовитые грибы отличаются неприятным запахом и желтыми пластинками, в то время как настоящие опята имеют приятный аромат и белые пластинки.

Симптомы отравления такими грибами включают диарею, тошноту, рвоту, интоксикацию и повышенную температуру. Отравление ложными опятами может привести к серьезным последствиям для здоровья, если вовремя не оказать помощь.

Ненастоящие опята (фото: Википедия)

Жгучеедкая сыроежка

Очень горький по вкусу гриб. Часто растет у болот. Если прикоснуться губами к сырому грибу, можно почувствовать сильное покалывание.

При отравлении человек ощущает резкую боль в кишечнике, диарею и рвоту. В тяжелых случаях возникает боль в мышцах и сильное недомогание. Скорая помощь и правильное лечение могут спасти жизнь.

Эта сыроежка - рвотная. Что еще вам нужно о ней знать? (фото: Википедия)