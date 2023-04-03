"‎Езжай в свой Бахмут!" В Буковеле мужик набросился на боевого медика (видео)

Что произошло в Буковели

Как рассказал на видео боевой медик, государство отправляет на курорт военных и медиков с ПТСР, благо, такая возможность есть. Но находятся индивидумы, которые обзывают ВСУ "скотиной", "чмом" и еще имеют наглость задавать вопросы.

Так, на втором ролике можно увидеть хамовитого мужчины в халате, который обзывает медика "лошарой". В руках у него стакан с пивом, ведет он себя неадекватно.

"Ты видишь, провокаторы поприезжали тут и начинают умничать. Откуда он приехал?" - говорит хам.

На что медик ему ответил, что он приехал из Бахмута.

"Езжай туда в свой Бахмут! Чего ты тут сидишь?" - говорит неадекват.

На видео смотрите сами, как все происходило. Судя по всему, некоторые даже спустя год жестокой войны, не понимают вообще, кому обязаны жизнью.

В комментариях украинцы требуют найти неадеквата и отправить его на разминирование.