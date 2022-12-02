Идут адские бои: волонтер просит украинцев срочно закрыть нужды на фронт

Защитникам Украины на тяжелом направлении - Бахмут срочно нужны квадрокоптеры, прицелы и рации. Также есть необходимость в покупке автомобилей.
О срочном сборе средств объявила известный волонтер Наталия Юсупова на Facebook.
"На Бахмутском направлении продолжаются адские бои. К сожалению, есть потери и много раненых. Есть срочные потребности для фронта. Заказ на три квадрокоптера Мавик 3 и Мавик 3 комбо. Цена за один 88-114 тыс. грн. Очень нужны 4 тепловизора, 3 прицела и две рации. И как всегда нужны автомобили. И как всегда покупаем одежду для раненых, теплые флиски и брюки. Одежды не хватает!!"- сообщила Юсупова.
Наталия написала, что она уже купила два монокуляра ночного видения и тепловизор за 360 тысяч гривен.
"Еще два прицела 48850 грн Две рации 17 250 тыс. И генератор 31 тыс. Отправили посылки, бойцам уже доехали дроны, прицелы, спальники, планшеты, рюкзаки, турникеты, мониторы, шапки, теплые балаклавы", - отчиталась она.
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