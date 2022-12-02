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Идут адские бои: волонтер просит украинцев срочно закрыть нужды на фронт

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Пятница 02 декабря 2022 07:05
Идут адские бои: волонтер просит украинцев срочно закрыть нужды на фронт Украинским воинам срочно необходима помощь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Защитникам Украины на тяжелом направлении - Бахмут срочно нужны квадрокоптеры, прицелы и рации. Также есть необходимость в покупке автомобилей.

О срочном сборе средств объявила известный волонтер Наталия Юсупова на Facebook.

"На Бахмутском направлении продолжаются адские бои. К сожалению, есть потери и много раненых. Есть срочные потребности для фронта. Заказ на три квадрокоптера Мавик 3 и Мавик 3 комбо. Цена за один 88-114 тыс. грн. Очень нужны 4 тепловизора, 3 прицела и две рации. И как всегда нужны автомобили. И как всегда покупаем одежду для раненых, теплые флиски и брюки. Одежды не хватает!!"- сообщила Юсупова.

Наталия написала, что она уже купила два монокуляра ночного видения и тепловизор за 360 тысяч гривен.

"Еще два прицела 48850 грн Две рации 17 250 тыс. И генератор 31 тыс. Отправили посылки, бойцам уже доехали дроны, прицелы, спальники, планшеты, рюкзаки, турникеты, мониторы, шапки, теплые балаклавы", - отчиталась она.

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

4149499374344032 приват, Юсупова Наталия Августа

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253

Идут адские бои: волонтер просит украинцев срочно закрыть нужды на фронтИдут адские бои: волонтер просит украинцев срочно закрыть нужды на фронтБойцы ВСУ получили помощь и нуждаются еще (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Напомним, что Норвегия передала Украине новую партию военной помощи.

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