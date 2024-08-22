"Какого х*ра?". Дантес сделал неожиданное заявление о загадочной Klavdia Petrivna

Владимир Дантес высказался о своей коллеге Klavdia Petrivna, чья личность до сих пор остается загадкой. Так, певец раскритиковал людей, которые пытаются раскрыть ее звездный образ и узнать, кто же за ним прячется.

Что сказал исполнитель по этому поводу, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram .

Дантес вступился за Klavdia Petrivna

Артист выразил возмущение своими коллегами, музыкальными критиками и другими публичными деятелями, которые стремятся назвать какие-то детали из амплуа певицы. Он искренне не понимает, почему другие своими попытками пытаются разрушить классный проект.

"Хотел давно сказать, но сейчас вспомнил, когда читал музыкальные новости о Klavdia Petrivna. Это классный кейс, который есть в нашем шоу-бизнесе, крутая музыка, загадка и все такое. Но что меня бесит, так это все "музыкальные критики", кто называет себя "музыкальными экспертами", - эмоционально заявил Владимир.

"Если вы знаете, кто это такая, причем с таким сверхъестественным еб**ом вы говорите: "Это Соломия, я знаю, я давно с ней общался". Но какого х*ра вы разрушаете загадку? Чтобы что? Чтобы разрушить то, что человек долго делал и придумывал? Вы к*нченные!" - добавил он.

Дантес записал эмоциональные stories (Фото: instagram.com/volodymyrdantes)

По его мнению, играть в отгадывание - это прикольно и интересно. Но следует понимать, что за этим стоит, ведь для создания такого образа нужны немалые усилия и средства. А потому Дантес призвал людей уважать труд, который был сделан.

"Если вы давно варитесь в этом, называете себя экспертами, критиками, вы же знаете, чего стоит это все, сколько денег вложено. Соломия это, не Соломия - вообще не важно кто, но вы еще и показываете лицо человека, который, возможно, Klavdia Petrivna. Просто, вам так по*ер на труд человека! Обидно, что вы такие люди", - сказал музыкант.

Певец записал эмоциональную речь о Klavdia Petrivna (Фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Klavdia Petrivna - это, пожалуй, самая загадочная исполнительница украинского шоу-бизнеса. В сети только сплетничают на тему, кто же может скрываться за этим образом. И разгадать его юзерам пока никак не удается.

К слову, таинственная артистка на днях выпустила свой первый альбом, а также некоторые СМИ ранее писали, когда певица таки раскроет свою персону.