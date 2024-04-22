"Какая я мр*зь": Лебига "слил" фото с празднования дня рождения Дорофеевой

Лебига "слил" фото со дня рождения Дорофеевой

Так, вечером 21 апреля стример запостил кадр, на котором он позирует в забавных очках рядом с певицей, тоже примерявшей интересный аксессуар. В описании под фото Лебига написал, что очень любит артистку, а также попросил фанатов поздравить ее в "директе".

Кроме этого, Лебига отметил, что фотография была сделана вечером, в день рождения певицы. Стример не забыл пошутить и о том, как забавно он выглядел.

"Фото сделано только что, посмотрите, какая я мр*зь", - писал он.

Лебига и Дорофеева (фото: t.me/leb1gaa)

Как отреагировала сеть

В комментариях под постом, в котором Лебига показал смешное фото, пользователи не только поздравили Дорофееву с днем рождения. Также они шутили и писали: