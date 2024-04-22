RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Какая я мр*зь": Лебига "слил" фото с празднования дня рождения Дорофеевой

Фаны оценили новый кадр (фото: instagram.com/misha_lebiga)
Автор: Полина Иваненко

Стример Миша Лебига, недавно взорвавший сеть дуэтным клипом с певицей Надей Дорофеевой, показал кадры со дня рождения артистки. 21 апреля ей исполнилось 34 года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Лебига поделился в своем Telegram-канале.

Лебига "слил" фото со дня рождения Дорофеевой

Так, вечером 21 апреля стример запостил кадр, на котором он позирует в забавных очках рядом с певицей, тоже примерявшей интересный аксессуар. В описании под фото Лебига написал, что очень любит артистку, а также попросил фанатов поздравить ее в "директе".

Кроме этого, Лебига отметил, что фотография была сделана вечером, в день рождения певицы. Стример не забыл пошутить и о том, как забавно он выглядел.

"Фото сделано только что, посмотрите, какая я мр*зь", - писал он.

Лебига и Дорофеева (фото: t.me/leb1gaa)

Как отреагировала сеть

В комментариях под постом, в котором Лебига показал смешное фото, пользователи не только поздравили Дорофееву с днем рождения. Также они шутили и писали:

  • "У нее же Кацурин есть. Зачем ты семью разрушаешь"
  • "Хорошая пара будет"
  • "Ну все, теперь стримов еще неделю не будет".
Читайте РБК-Украина в Google News
Надя ДорофееваЗвезды шоу-бизнеса