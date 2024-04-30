"Как жизнь? Видимо, все классно". Беглец Влад Яма разозлил украинцев архивным фото из Крыма

Хореограф Влад Яма, который во время полномасштабной войны с женой и детьми уехал в США, в очередной раз разозлил украинцев. На этот раз беглеца осудили за архивную фотографию в Крыму.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram судьи шоу "Танців із зірками".
В своих соцсетях танцовщик поделился снимком, на котором он позирует в брюках и рубашке под водой в бассейне.
Фото сделано в Ялте в 2012 году, и его Яма решил приурочить к Международному дню танца.
"Спасибо танцам и учителям! Международный день танца. Ялта, 2012", - подписал кадр хореограф.
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Мнения поклонников в комментариях разделились. Одни начали осуждать Яму за то, что он находится за границей, в то время, как другие присоединились к поздравлениям с его профессиональным праздником.
Напомним, Влад Яма покинул Украину в первые дни полномасштабной войны.
Как утверждал хореограф, ему это удалось сделать до того, как мужчинам призывного возраста ограничили выезд. Танцор сейчас находится в США.
Ранее СМИ раскрыли подробности побега Власти Ямы.
Также коллега звезды "Танців із зірками" удивил его планам после окончания войны.