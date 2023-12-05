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"Как вам такой эксперимент?" Наталка Денисенко шокировала своим перевоплощением (видео)

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда украинских сериалов Наталка Денисенко превоплотилась в довольно необычный для себя образ - соблазнительную блондинку.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.

Наталка Денисенко стала блондинкой

Знаменитость запостила ролик, в котором она позирует в парике белого цвета.

Наталка процитировала своих фолловеров, которые часто спрашивают у артистки, почему у нее не светлые волосы, хотя самый любимый ее цвет - белый.

"Вы так любите белый, так почему у вас волосы не белые? Как вам такой эксперимент change? В День Волонтера могу себе позволить", - подписала видео Денисенко.

Реакция юзеров

Не все поклонники оценили своего кумира в таком образе.

Они отметили, что звезда с любым цветом выглядит красиво, однако больше всего ей подходит именно рыжий.

Наталья Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

  • Гарна! Але, Наталочка, рудий - це прям ваш стан душі!
  • Наталка, бачу тебе тільки в рудому кольорі
  • Ви дуже гарна, але блонд-це не ваш стиль
  • Ні, забагато! Яка ви є,то супер
  • Чарівна! Але це не Ви, Наталочко. Ви ж не снігова королева, Ви - вогонь!

Ранее Леся Никитюк показала, как выглядела 10 лет назад.

Также певица Лама поделилась с поклонниками архивным фото 17 лет назад.

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Наталка Денисенкозвезды шоу-бизнеса