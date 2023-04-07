"Как в кино. А может и лучше": Наталья Денисенко показала себя в необычном амплуа

Эту песню хотели купить артисты, которых вы точно знаете

"Самбука" стала билетом в жизнь для группы GENTLEMAD, впрочем, вполне могла оказаться в перечне хитов топовых артистов украинского шоу-биза. По словам участников коллектива, трек не раз пытались выкупить популярные артисты, предлагая немалые средства. Однажды фронтмен команды Никита почти согласился на хороший гонорар, но внутренний голос в последний момент не дал ударить по рукам.

"Это был большой соблазн для меня, когда поступали предложения от артистов, которые и тогда, и сегодня занимают топовые места в просторах нашего шоу-бизнеса. Но в последний момент меня словно что-то остановило: подумал "пусть она останется со мной". Я думал, что еще когда-нибудь смогу вернуться в музыку, однако сегодня я счастлив, что сделал это", - вспоминает участник GENTLEMAD.

Наталья Денисенко сравнила клип с большим кино

Как признается главная актриса клипа, который снимали в самом сердце Киева, "на съемках была очень классная и профессиональная команда".

Результат получился, по словам Денисенко, "как в кино, а может и лучше".

"Все было действительно по-киношному, как вот на площадке, когда я играю в кино или в сериалах. Все было именно так, даже несмотря на то, что в клипе у меня не было текста, это был только взгляд, только образ. В съемках был профессионализм, четкость, к каждому микродвижению, каждому взгляду", - комментирует она.

Неожиданный сюжетный поворот и при чем здесь кровать?

На протяжении всего клипа вы будете видеть кадры, где Наташа делит кровать с главным героем. Но на самом деле все совсем не так, как кажется с первого взгляда.

Смысл клипа не прозаичен, а глубинен: любовь может быть такой сильной, что главный герой пронес его с собой на протяжении всей жизни, и даже в старости эта история наполняет его светом, о чем свидетельствует последний кадр клипа.



Интересные факты о GENTLEMAD

Несмотря на то, что дебютный трек GENTLEMAD украинцы услышали только сейчас, сама группа существует около трех лет.

Фронтмен Никита Чеканский и гитарист Сергей Кордюк выбрали такое название (от англ. gentle - "нежный" и mad - "сумасшедший") потому, как и сама группа, сочетают в себе два параллельных мира: рок и лирику, спокойствие и драйв.