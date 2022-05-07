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"Я вірю, що душа вічна": на війні з Росією загинув засновник "Українського Легіону" Святослав Стеценко

На війні з Росією загинув полковник Святослав Стеценко (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На війні з Росією загинув засновник військово-патріотичної організації "Український Легіон", відважний боєць і волонтер Святослав Стеценко.

Про це вранці 7 травня повідомив на своїй сторінці в Facebook адвокат Віталій Коломієць.

"Святослав Стеценко, честь! Людина честі, ідеаліст, воїн. Багаторічний двигун боротьби українців за право на збройний захист. Ми продовжимо і закінчимо нашу справу. Я знаю, ви вірили в безсмертність душі. Спостерігайте там і підказуйте...", - написав Коломієць.

В одному з останніх постів на своїй сторінці в Facebook Стеценко написав: "Я вірю, що душа вічна. Тому моя туга за загиблими побратимами світла. Ще потиснемо один одному руки", - написав він 29 квітня.

Святослав Стеценко

"Найщасливіші часи мого життя були не в дитинстві та не в молодості. Кращі часи мого життя зараз. У важку, криваву годину моєї нації та моєї країни. Зараз я знаю і відчуваю, що роблю найважливішу справу в моєму житті після народження дітей, і роблю добре. Маю ще сили, знання, досвід і наснагу, щоб після завершення власного військового шляху продовжити в цивільному житті розпочате на цій війні. І ще я дізнався, що вже не боюся ні смерті, ні чого-небудь іншого. Це найбільше здивування за все моє життя. Переможемо", - написав Стеценко 16 квітня.

Святослав Стеценко служив у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ ім. Якова Гандзюка. Вони тримали оборону Миколаєва. Сам Стеценко був полковником запасу з позивним "Пастир".

Святослав Стеценко

Як відгукуються про нього колеги, друзі, побратими – він був справжнім пастирем і вчителем для багатьох. Апологетом збройної самооборони українців. Під час Революції Гідності очолював "громадську варту" Дарницького району Києва.

У 2014 році став засновником ГО "Український Легіон", де був інструктором. У 2016 році опублікував своєрідний маніфест "Про ТрО".

Колишній експерт Українського інституту з прав людини, експредставник Уповноваженого ВР з прав людини. Був членом Української Республіканської партії.

Святослав Стеценко

Святослава Стеценка В Україні знали та поважали багато хто:

  • Страшна звістка. Не стало світлої та справжньої людини - Святослава Стеценка. Друже мій, ти тепер потиснеш руки загиблим побратимам. Дуже боляче і гірко…
  • Ми втратили прекрасну людину і воїна... Нехай вам на небі буде добре ... Летіть…
  • Загинув полковник Святослав Стеценко. Засновник "Українського Легіону", воїн, людина, яка беззастережно вірила в силу і право нескореного, вільного, озброєного українського народу – і щедро ділилася цією вірою з іншими. Світла пам'ять, Пастир. Україна буде вільна!

Святослав Стеценко

  • Загинув Святослав Стеценко. Патріот. Солдат. Мужик. Людина честі. Земля тобі пухом.
  • Загинув Святослав Стеценко. Ідейний, ідеаліст, патріот, воїн. Мав честь запрошувати Святослава кілька разів у свої проєкти. Яка несправедливість, Святослав, що ти так рано пішов.... Прокляті російські фашисти! Друг Святослав, нехай твоя загибель призведе до справедливої помсти!
  • Вічна пам'ять благородному лицареві!
  • Пан Святослав - це людина, яка бурхливого лютого 2014 року організувала захист частини Києва від бойовиків Оплоту, створила Український Легіон для підготовки добровольців на першому етапі війни з РФ, зробила внесок в оновлення українського законодавства безпеки, у 2014 і зараз організовувала роботу підрозділів ЗСУ для опору окупантам. Зараз він активно захищав зі зброєю в руках суверенітет України. Полковник Стеценко - для мене зразок сучасного українського офіцера, готового на все для захисту своєї країни, і великого патріота нашої держави.
  • Загинув Святослав Стеценко-людина, яка заснувала ГО"Український Легіон". Завдяки йому тисячі цивільних українців змогли отримати військовий вишкіл. Завдяки йому, я пішов в армію в 15-му році, маючи дуже непогані навички, які знадобилися мені тоді і які безсумнівно знадобляться зараз.

Святослав Стеценко

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під обстрілами окупантів загинув журналіст Олександр Махов.

А також ми писали про те, що при захисті "Азовсталь" загинув знаменитий боєць Данило Сафонов.

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