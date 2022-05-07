"Я вірю, що душа вічна": на війні з Росією загинув засновник "Українського Легіону" Святослав Стеценко

На війні з Росією загинув засновник військово-патріотичної організації "Український Легіон", відважний боєць і волонтер Святослав Стеценко.
Про це вранці 7 травня повідомив на своїй сторінці в Facebook адвокат Віталій Коломієць.
"Святослав Стеценко, честь! Людина честі, ідеаліст, воїн. Багаторічний двигун боротьби українців за право на збройний захист. Ми продовжимо і закінчимо нашу справу. Я знаю, ви вірили в безсмертність душі. Спостерігайте там і підказуйте...", - написав Коломієць.
В одному з останніх постів на своїй сторінці в Facebook Стеценко написав: "Я вірю, що душа вічна. Тому моя туга за загиблими побратимами світла. Ще потиснемо один одному руки", - написав він 29 квітня.
Святослав Стеценко
"Найщасливіші часи мого життя були не в дитинстві та не в молодості. Кращі часи мого життя зараз. У важку, криваву годину моєї нації та моєї країни. Зараз я знаю і відчуваю, що роблю найважливішу справу в моєму житті після народження дітей, і роблю добре. Маю ще сили, знання, досвід і наснагу, щоб після завершення власного військового шляху продовжити в цивільному житті розпочате на цій війні. І ще я дізнався, що вже не боюся ні смерті, ні чого-небудь іншого. Це найбільше здивування за все моє життя. Переможемо", - написав Стеценко 16 квітня.
Святослав Стеценко служив у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ ім. Якова Гандзюка. Вони тримали оборону Миколаєва. Сам Стеценко був полковником запасу з позивним "Пастир".
Святослав Стеценко
Як відгукуються про нього колеги, друзі, побратими – він був справжнім пастирем і вчителем для багатьох. Апологетом збройної самооборони українців. Під час Революції Гідності очолював "громадську варту" Дарницького району Києва.
У 2014 році став засновником ГО "Український Легіон", де був інструктором. У 2016 році опублікував своєрідний маніфест "Про ТрО".
Колишній експерт Українського інституту з прав людини, експредставник Уповноваженого ВР з прав людини. Був членом Української Республіканської партії.
Святослав Стеценко
Святослава Стеценка В Україні знали та поважали багато хто:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під обстрілами окупантів загинув журналіст Олександр Махов.
А також ми писали про те, що при захисті "Азовсталь" загинув знаменитий боєць Данило Сафонов.