"Я вірю, що душа вічна": на війні з Росією загинув засновник "Українського Легіону" Святослав Стеценко

"Святослав Стеценко, честь! Людина честі, ідеаліст, воїн. Багаторічний двигун боротьби українців за право на збройний захист. Ми продовжимо і закінчимо нашу справу. Я знаю, ви вірили в безсмертність душі. Спостерігайте там і підказуйте...", - написав Коломієць.

В одному з останніх постів на своїй сторінці в Facebook Стеценко написав: "Я вірю, що душа вічна. Тому моя туга за загиблими побратимами світла. Ще потиснемо один одному руки", - написав він 29 квітня.

Святослав Стеценко

"Найщасливіші часи мого життя були не в дитинстві та не в молодості. Кращі часи мого життя зараз. У важку, криваву годину моєї нації та моєї країни. Зараз я знаю і відчуваю, що роблю найважливішу справу в моєму житті після народження дітей, і роблю добре. Маю ще сили, знання, досвід і наснагу, щоб після завершення власного військового шляху продовжити в цивільному житті розпочате на цій війні. І ще я дізнався, що вже не боюся ні смерті, ні чого-небудь іншого. Це найбільше здивування за все моє життя. Переможемо", - написав Стеценко 16 квітня.

Святослав Стеценко служив у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ ім. Якова Гандзюка. Вони тримали оборону Миколаєва. Сам Стеценко був полковником запасу з позивним "Пастир".

Святослав Стеценко

Як відгукуються про нього колеги, друзі, побратими – він був справжнім пастирем і вчителем для багатьох. Апологетом збройної самооборони українців. Під час Революції Гідності очолював "громадську варту" Дарницького району Києва.

У 2014 році став засновником ГО "Український Легіон", де був інструктором. У 2016 році опублікував своєрідний маніфест "Про ТрО".

Колишній експерт Українського інституту з прав людини, експредставник Уповноваженого ВР з прав людини. Був членом Української Республіканської партії.

Святослав Стеценко

Святослава Стеценка В Україні знали та поважали багато хто:

Страшна звістка. Не стало світлої та справжньої людини - Святослава Стеценка. Друже мій, ти тепер потиснеш руки загиблим побратимам. Дуже боляче і гірко…

Ми втратили прекрасну людину і воїна... Нехай вам на небі буде добре ... Летіть…

Загинув полковник Святослав Стеценко. Засновник "Українського Легіону", воїн, людина, яка беззастережно вірила в силу і право нескореного, вільного, озброєного українського народу – і щедро ділилася цією вірою з іншими. Світла пам'ять, Пастир. Україна буде вільна!

Святослав Стеценко

Загинув Святослав Стеценко. Патріот. Солдат. Мужик. Людина честі. Земля тобі пухом.

Загинув Святослав Стеценко. Ідейний, ідеаліст, патріот, воїн. Мав честь запрошувати Святослава кілька разів у свої проєкти. Яка несправедливість, Святослав, що ти так рано пішов.... Прокляті російські фашисти! Друг Святослав, нехай твоя загибель призведе до справедливої помсти!

Вічна пам'ять благородному лицареві!

Пан Святослав - це людина, яка бурхливого лютого 2014 року організувала захист частини Києва від бойовиків Оплоту, створила Український Легіон для підготовки добровольців на першому етапі війни з РФ, зробила внесок в оновлення українського законодавства безпеки, у 2014 і зараз організовувала роботу підрозділів ЗСУ для опору окупантам. Зараз він активно захищав зі зброєю в руках суверенітет України. Полковник Стеценко - для мене зразок сучасного українського офіцера, готового на все для захисту своєї країни, і великого патріота нашої держави.

Загинув Святослав Стеценко-людина, яка заснувала ГО"Український Легіон". Завдяки йому тисячі цивільних українців змогли отримати військовий вишкіл. Завдяки йому, я пішов в армію в 15-му році, маючи дуже непогані навички, які знадобилися мені тоді і які безсумнівно знадобляться зараз.

Святослав Стеценко