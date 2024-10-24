"Я весила 95 кг": известная актриса раскрыла свой секрет похудения

Как похудела Любава Грешнова

Так, она отметила, что во время беременности набрала 45 кг. Тогда ей казалось это катастрофой, и актриса всерьез задумывалась о том, что в профессию она больше не вернется.

"Это был страшный период, когда я была уверена, что больше не вернусь в актерскую профессию. После родов я весила 95 кг, и у меня почти не было шансов сбросить вес", - отметила Грешнова.

Тем не менее она не сдалась, а пробовала разные диеты и тренировки до тех пор, пока у нее не получилось.

"Я мучилась, плакала, сдавалась, перепробовала все виды тренировок и диет, но ничего не работало. Потом нашла свою формулу, нашла тренера, и через 7 месяцев весила 55 килограммов", - поделилась актриса.

Рецепт ее похудения очень простой - сбалансированное питание и тренировки: "Здоровое системное питание из максимально простых и недорогих продуктов (каши, рыба, яйца, много-много зелени и салатов), ну и, конечно, тренировки".

Любава Грешнова сейчас (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

На завтрак Любава ест кашу или любую пище с большим содержанием белка, в обед - салат, кашу, белок, на ужин - салат и тоже белок. Как отметила Любава, это самая простая схема, по которой питаются все спортсмены, с легкими перекусами и без голоданий. А перед сном, если чувствуется голод, можно огурцы, вареные яйца или омлет и салат.

В то же время знаменитость предпочитает простые продукты, а не новомодные.

"Я иронично отношусь к ягодам годжи и семенам чиа. Гречка и белокочанная капуста ничем не хуже, а иногда гораздо полезнее", - считает Грешнова.

"Тренер научил меня считать не калории, а видеть в еде белки, жиры и углеводы, знать, что чем является и сколько чего нужно съедать в день, чтобы организм и мышцы восстанавливались и работали", - подчеркнула звезда.

Также она отметила, что правильное питание и спорт должны быть постоянно в жизни, а не кратковременно.

Любава Грешнова сейчас (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Что известно о Любаве Грешновой

Будущая актриса родилась в 1988 году в Харькове. В 2005 году стала студенткой Киевского национального университета им. Карпенко-Карого.

Актриса снялась в более чем 70 популярных фильмах и сериалах. Среди ее главных работ были роли в таких картинах как "Пока живу, люблю", "Уйти, чтобы остаться", "Переезд", "Невеста моего друга" и многих других.

Замужем за актером Михаилом Пшеничным. В 2017 году у пары родился сын, которого также назвали Михаилом.

После начала полномасштабной войны вместе с мужем и сыном покинула РФ, где долгое время жила и снималась.

Любава Грешнова с супругом (фото: instagram.com/lubavagreshnova)