"Я это ненавидела": экс-девушка Хью Хефнера рассказала о "гадком" интиме с владельцем Playboy

45-летняя американская актриса и экс-звезда Playboy Холли Мэдисон откровенно рассказала о своем неприятном опыте интима с легендарным основателем эротического журнала для мужчин Хью Хефнером.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст "In Your Dreams" .

По словам Холли, их отношения не ограничивались интимом наедине - случались и групповые моменты.

"Большая разница между тем, когда мы были одни, и тем, когда все остальные были в комнате. Когда все остальные в деле - это было отвратительно. Я ненавидела это. Я ясно давала понять, что мне не нравится", - вспоминает она, не сдерживая эмоций. Хью Хефнер (фото: facebook.com/hughhefner)

При этом признается: большая разница в возрасте - 53 года - не сильно влияла на их сексуальную жизнь.

"Когда дело касалось только нас двоих, это было гораздо более нормально, чем вы думаете. Но никто не верит", - добавила Мэдисон.

Еще одна деталь, которую она вспомнила: интим у них происходил исключительно в темноте. Холли Мэдисон (фото: instagram.com/hollymadison)

"Есть такая поговорка: "В темноте все кошки серые", - с улыбкой прокомментировала Холли.

Напомним, Мэдисон состояла в отношениях с Хефнером с 2001 по 2008 год. Мужчина умер в 2017-м в возрасте 91 года.

Сообщалось, что причиной смерти стала инфекция, которую он "поймал" за несколько недель до трагедии. Какая именно - неизвестно.

К слову, медиамагнат был женат трижды. Его последняя жена Кристал в мемуарах, вышедших в январе 2024 года, призналась, что не любила его.

Перед замужеством она подписала брачный договор и поэтому не унаследовала состояние миллионера. Хью Хефнер и Кристал Харрис (фото: facebook.com/hughhefner)

Вдова основателя эротического журнала для мужчин также рассказала, что легендарное поместье Playboy было далеко не идеальным: в доме редко убирали, повсюду была плесень, а бесконечные вечеринки буквально "убили" здание.