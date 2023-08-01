RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Я - русский". В Батуми грузины жестко избили и проучили россиянина

В Грузии избили россиянина (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В грузинский курортный город Батуми второй раз за сутки прибыл лайнер Astoria Grande с российскими туристами. Местные жители устроили протесты по этому поводу, в результате чего один из граждан РФ был жестко избит.

Соответствующее видео драки между россиянином и грузинами опубликовал в Telegram журналист Юрий Бутусов.

Детали драки между грузинами и россиянином

Грузинам очень не понравилось то, что в их страну прибывают люди, ранее заявлявшие, что "Россия освободила Абхазию от грузинов".

Во время проведения протеста в толпе появился мужчина, который прокричал что "гордится тем, что он россиянин". Как следствие, грузины не выдержали и избили его.

"Наиболее отчаянный турист умудрился сойти на берег и даже успел погордиться тем, что он россиянин. Гордился, правда, до первого пропущенного, после чего стремительно переобулся в воздухе, заскулив: "Я не оккупант, у меня дети!" - написал Бутусов. 

Смотрите на видео, как все было.

Отметим, что прибывшее в Грузии судно встретили протестами, а забиравший россиян автобус забросали яйцами и бутылками. 

Напомним, что недавно в Черногории работники ресторана "отметелели" и выгнали граждан РФ.

А ранее всплыло видео, как турки избили россиян в отеле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузияросіяни