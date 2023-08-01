"Я - русский". В Батуми грузины жестко избили и проучили россиянина

В грузинский курортный город Батуми второй раз за сутки прибыл лайнер Astoria Grande с российскими туристами. Местные жители устроили протесты по этому поводу, в результате чего один из граждан РФ был жестко избит.

Соответствующее видео драки между россиянином и грузинами опубликовал в Telegram журналист Юрий Бутусов.

Детали драки между грузинами и россиянином

Грузинам очень не понравилось то, что в их страну прибывают люди, ранее заявлявшие, что "Россия освободила Абхазию от грузинов".

Во время проведения протеста в толпе появился мужчина, который прокричал что "гордится тем, что он россиянин". Как следствие, грузины не выдержали и избили его.

"Наиболее отчаянный турист умудрился сойти на берег и даже успел погордиться тем, что он россиянин. Гордился, правда, до первого пропущенного, после чего стремительно переобулся в воздухе, заскулив: "Я не оккупант, у меня дети!" - написал Бутусов.

Смотрите на видео, как все было.

Отметим, что прибывшее в Грузии судно встретили протестами, а забиравший россиян автобус забросали яйцами и бутылками.