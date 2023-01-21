"Я в отчаянии": Джамала рассказала о гибели близкого друга на войне

Украинская певица Джамала рассказала, что сегодня, 21 января, под Бахмутом погиб ее близкий друг Сейран Кадыров. Мужчина родом из села певицы Кучук-Озень во временно оккупированном Крыму.
Об этом звезда рассказала на своей странице в Facebook.
Певица припомнила, что в детстве Сейран со своим младшим братом был для нее охраной и всегда оберегал.
"Братья у меня не было, но был Сейран. Все знали, что с нами шутки плохи. Никто не обижал меня. Благодаря его увлечениям спортом, физической форме, темпераменту и смелости никто и не осмеливался сказать что-то не то", - говорится в сообщении.
В частности, отец военного Али Кадыров был первым, кто поверил в нее, открыл для нее мир музыки и писал детские песни.
По словам Джамалы, Сейран очень любил музыку и имел хороший вкус. Он воспитал трех дочерей, самой младшей - два годика.
"Нет слов, чтобы передать всю мою ярость. Я в отчаянии. Соболезную всей семье. Очаровательным дочерям и жене Елене", - добавила певица.
Помощь семье
Певица призвала всех небезразличных помочь семье Сейрана.
Ранее Джамала рассказывала, что президент США Джо Байден сказал ей во время встречи в Вашингтоне.
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