"Я реально сброшусь": блогерка, яка рознесла квартиру в Києві, поставила поліції умову

Так, Маша записала емоційне відео, в якому погрожує "сброситися", якщо їй не повернуть сьогодні її Insragram.

"Якщо мені сьогодні не повернуть мій Insragram, я реально візьму і сброшусь", - кричить і плаче на відео дівчина.

За словами дівчини, блог-це все її життя, і тепер вона не знає, що робити, вона розгублена і втрачена.

Обережно, відео 18+ (нецензурна лексика)

Відео: блогерка загрожує покінчити життя самогубством

Відзначимо, що Instagram-аккаунт дівчини, в якому вона своїми скандальними витівками і провокаційними фотосесіями набрала вже 75 тисяч дописувачів, був заблокований після її чергового вчинку.

Марія разом з друзями зняла квартиру і розгромила її. Те, що відбувається вона транслювала в сторіс, обіцяючи все прибрати і полагодити. На відео можна було помітити зламане ліжко, розлитий по підлозі алкоголь, залитий кахель у ванній кімнаті і вимальовані там же стіни.

Що сталося на орендованій квартирі

Інцидент трапився в ніч на 1 червня. Після того, як блогерка, її бойфренд і ще кілька товаришів влаштували в квартирі п'яний погром, сусіди викликали поліцію і охорону. Друга Марії Сергія забрали в райвідділ, а сама вона поводилася неадекватно, просила поліцію їх відпустити, якщо вона покаже їм груди, а також нецензурно висловлювалася в бік "копів".

Причому ця витівка не перша. Не так давно Маша влаштувала під час фотосесії стрілянину на вулицях Києва, і в той же день - погром на орендованій квартирі в елітному ЖК.