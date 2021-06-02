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"Я реально сброшусь": блогерка, яка рознесла квартиру в Києві, поставила поліції умову

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Києва, Середа 02 червня 2021 13:32
"Я реально сброшусь": блогерка, яка рознесла квартиру в Києві, поставила поліції умову Колаж РБК-Україна: блогерка, яка рознесла квартиру в Києві, поставила поліції умову
Автор: Світлана Мащенко

Блогерка з Києва з ніком ttiisshhiinnaa, яка вляпалася в скандал через рознесену квартиру, тепер загрожує самогубством, якщо їй не відновлять доступ до Insragram. Аккаунт дівчини на ім'я Марія заблокувала поліція після інциденту.

Відео з'явилося в Telegram Київ Оперативний.

Так, Маша записала емоційне відео, в якому погрожує "сброситися", якщо їй не повернуть сьогодні її Insragram.

"Якщо мені сьогодні не повернуть мій Insragram, я реально візьму і сброшусь", - кричить і плаче на відео дівчина.

За словами дівчини, блог-це все її життя, і тепер вона не знає, що робити, вона розгублена і втрачена.

Обережно, відео 18+ (нецензурна лексика)

Відео: блогерка загрожує покінчити життя самогубством

Відзначимо, що Instagram-аккаунт дівчини, в якому вона своїми скандальними витівками і провокаційними фотосесіями набрала вже 75 тисяч дописувачів, був заблокований після її чергового вчинку.

Марія разом з друзями зняла квартиру і розгромила її. Те, що відбувається вона транслювала в сторіс, обіцяючи все прибрати і полагодити. На відео можна було помітити зламане ліжко, розлитий по підлозі алкоголь, залитий кахель у ванній кімнаті і вимальовані там же стіни.

Що сталося на орендованій квартирі

Інцидент трапився в ніч на 1 червня. Після того, як блогерка, її бойфренд і ще кілька товаришів влаштували в квартирі п'яний погром, сусіди викликали поліцію і охорону. Друга Марії Сергія забрали в райвідділ, а сама вона поводилася неадекватно, просила поліцію їх відпустити, якщо вона покаже їм груди, а також нецензурно висловлювалася в бік "копів".

Причому ця витівка не перша. Не так давно Маша влаштувала під час фотосесії стрілянину на вулицях Києва, і в той же день - погром на орендованій квартирі в елітному ЖК.

До слова, в мережі знайшли відео, на якому Марія рік тому намагається стрибнути з Мосту метро, але патрульні вчасно втручаються і рятують її.

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