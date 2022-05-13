"Я расист і вас ненавиджу": Злату Огневич вигнав з машини таксист за українську мову

У США, де зараз гастролює Злата Огневич, співачки з машини вигнав таксист-расист. Інцидент стався в Чикаго. Водієві дуже не сподобалося, що зірка говорить українською мовою.
Про це українська виконавиця повідомила в Instagram.
Після концертів в Чикаго співачка повинна була відлітати в інший штат на виступ, але вона мало не запізнилася на літак через поведінку водія таксі.
Таксист вигнав з машини Огневич, а також людей, які були з нею.
"На нас напав американський расист", - в гніві написала співачка.
За словами Злати, вони їхали в машині та розмовляли між собою рідною мовою, але через 10 хвилин поїздки, таксист зупинив машину і зажадав пасажирів вийти, тому що більше не хоче слухати їх "кончену українську".
"Ми запитали у нього: "Ви що расист?". На що він відповів: "Так, я расист. Я вас ненавиджу! Ви себе непристойно ведете - в присутності мене, американця, спілкуєтеся своєю негідною мовою". Я в шоці, ні в одній країні світу зі мною такого не було", - розповіла українка.
На щастя, Златі все-таки вдалося встигнути на рейс і вона не запізнилася. Вона скористалася іншою службою таксі.
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