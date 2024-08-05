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"Я прошла через боль": Меган Маркл эмоционально рассказала о суицидальных мыслях

Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

43-летняя герцогиня Сассекская сделала редкие откровения, сообщив, что после свадьбы с принцем Гарри она сталкивалась с суицидальными мыслями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью с Джейн Поли для CBS.

Так, Меган поделилась, что в период, когда она являлась активным членом британской королевской семьи, у нее возникали суицидальные мысли.

"Я верю, что когда вы прошли через боль или травму любого уровня, частью нашего пути к исцелению, частью моего пути, безусловно, является способность быть по-настоящему открытой в этом", - рассказала Маркл.

Скриншот с видео

"Я на самом деле не изучала поверхность своего опыта, но я действительно думаю, что никогда бы не хотела, чтобы кто-то другой чувствовал то же самое. И я бы никогда не хотела, чтобы кто-то другой строил подобные планы, и я бы никогда не хотела, чтобы кому-то другому не верили", - добавила она.

По словам супруги принца Гарри, она раскрыла этот секрет в надежде на то, что это поможет другим людям, которые оказались в сложной ситуации.

"Если мое высказывание о том, что я преодолела, спасет кого-то или побудит кого-то действительно искренне проверять близких, а не предполагать, что он хорошо выглядит и с ним все в порядке, то это того стоит. Я приму удар за это", - отметила Меган.

 

Напомним, звезда сериала "Форс-мажоры" впервые рассказала о суицидальных мыслях в интервью с Опрой Уинфри в 2021 году. После свадьбы с принцем Гарри она оказалась под давлением и подверглась травле, в то же время, по словам Маркл, Букингемский дворец не предпринял никаких действий для ее поддержки.

В тот период ей помогал муж. В 2020-м пара отказалась от королевских полномочий и переехала из Великобритании в США.

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Меган МарклПринц ГарриКоролевская семья