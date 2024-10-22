"Я просто очень дружелюбный". Известному актеру "впаяли" срок за домогательства

Популярный французский актер, режиссер, сценарист и юморист Николя Бедос приговорен к одному году тюрьмы (включая 6 месяцев условно с испытательным сроком) за сексуальное насилие.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Franceinfo.
Уголовный суд Парижа вынес приговор по делу Бедоса во вторник, 22 октября. Его признали виновным в сексуальном насилии, совершенным актером по отношению к двум женщинам в 2023 году.
Одна из них обвиняла мужчину в том, что в июне 2023 года в парижском ночном клубе он подошел к женщине и «протянул свою правую руку к гениталиям» поверх ее джинсов, хотя она не давала согласия на это.
Вторая жертва актера - официантка парижского бара. Она утверждала в суде, что Бедос схватил ее за талию и поцеловал в шею в мае прошлого года. При этом они оба "были навеселе".
Николя Бедос (фото: Википедия)
Вместе с тем звезда "из-за отсутствия доказательств" был оправдан по обвинению в сексуальном домогательстве в 2018 году, когда он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, якобы обнял девушку, попросил ее поцеловать его, а затем отправился за ней в уборную.
Кроме реального тюремного срока суд обязал актера поговорить с "жертвами" своих поступков, извиниться и оказать им поддержку.
После приговора адвокат Бедоса заявила, что обжалует это решение суда, потому что оно "несправедливое".
К слову, сам Бедос на предварительном слушании в суде говорил, что он ничего не помнит о поступках, в которых его обвиняют, потому что "все будто в тумане".
Николя Бедос (фото: Кинориум)
Однако актер наотрез отказывался называть себя «сексуальным агрессором». При этом признавал, возможно, флиртовал с женщинами, а также то, что имеет большие проблемы с алкоголем.
"Когда я пьян - я очень дружелюбный", - говорил он.
Николя родился в 1979 году в семье известного французского телеведущего и сценариста Ги Бедоса.
Свою карьеру начинал как сценарист и драматург. Первые его известные работы - это театральные пьесы, где он работал над диалогами и режиссурой.
Как актер Бедос стал известен после съемок в фильмах "Любовь живет три года", "Любовь на кончиках пальцев", "Фантазии для взрослых", "Любовь, Sex и турбулентность" и других.
Николя Бедос (фото: Кинориум)
Впоследствии он уже сам снял такие фильмы, как "Кафе желаний", "Агент 117: Из Африки с любовью", "Он и Она", "Маскарад".
Едва ли не самый большой успех в кино пришел к нему после выхода фильма "Прекрасная эпоха", где снялись Дория Тилье и Гийом Кане, а Николя выступил как сценарист и режиссер. Картина получила несколько наград и была высоко оценена критиками "за свежий и творческий подход к теме времени и романтике".
Его режиссерский стиль часто отмечают глубокий смысл и иронический взгляд на жизнь и любовь.
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