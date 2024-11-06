"Я продавала кровати, а теперь тестирую секс-игрушки и мне весело": женщина откровенно поделилась секретами своей работы

Саманта Маршалл решила кардинально изменить свою жизнь и в этом помогла ей новая работа. 32-летняя женщина оставила работу в магазине товаров для дома и стала главой бренда в компании сексуального здоровья и тестирования секс-игрушек - часть ее новой работы.

Как-то Саманта была на прогулке в Броквелле-парке и рядом с ней была группа девушек, которые говорили об очень откровенных вещах, связанных с женщиной, в том числе и о менструальных болях.

"Они говорили так открыто, что я подумала: "Это так вдохновляет, но они ни разу не вспомнили об удовольствии и как круто быть женщиной". Я подошла к ним и сказала: Это действительно будет звучать странно, но я слышала ваш разговор. Можем ли мы поговорить об удовольствии и сексе?" В тот момент я поняла, что такие разговоры очень важны", - вспоминает женщина начало своего пути.

С того дня она начала искать варианты работы, которые помогли бы ей заниматься просвещением в сфере сексуального здоровья.

И совсем скоро она получила предложение работы в компании женского бренда сексуального здоровья и изготовления вибраторов. Компания как раз делала акцент на праздновании удовлетворения и исполнении желаний своих клиентов.

Саманта работает тестировщицей секс-игрушек (скриншот)

Как глава бренда Саманте приходится тестировать абсолютно все продукты, в том числе и весь ассортимент вибраторов, чтобы убедиться, что клиенты смогут удовлетворить свои потребности.

"Мне нужно проверить их все, поскольку я хочу убедиться, что знаю, что рекламирую клиентам. Возможно, есть тип стимуляции, который мне не нравится, но я должна подумать: "Хорошо, но обеспечивает ли это то, чего мы хотим, и или все еще это чувственный опыт? Это то, что может доставлять удовольствие? Это то, что вызывает любопытство?". На самом деле моя работа может быть очень веселой, и я получаю от нее удовольствие", - рассказывает женщина.

Саманта утверждает, что сексуальность человека изменчива и она может меняться, в зависимости от разных факторов.

"За годы работы в компании, у меня было шесть или семь любимых вибраторов одновременно. Я думаю, что такое удовольствие показывает, насколько может меняться личная сексуальность. Наши тела могут по-разному реагировать на разные виды стимуляции. Возможно, дело в другом периоде месяца, или вы через что-то прошли или ваша жизнь изменилась", - добавляет она.

Кроме тестирования вибраторов, у женщины есть и другие направления работы - проведение семинаров о сексуальном здоровье и благополучии и разработка других продуктов, таких как лубриканты.

И Саманта признается, что ее отношения с друзьями стали гораздо ближе, когда она рассказала о своей работе, и они начали вести очень невероятные разговоры. Ей нравится давать советы по выбору игрушек и объяснять важнейшие аспекты сексуального здоровья.

Саманта тестирует секс-игрушки и рассказывает людям о сексуальном здоровье (скриншот)

При этом, она - старшая из четырех сестер, была воспитана либерально настроенными родителями, которые поддержали выбор ее профессии. Мама ее поддерживает и гордится тем, что делает дочь.

"Я часто говорю, что если мы возьмем один факт, например о том, сколько нервных окончаний имеет клитор или что-то другое, и передать это дальше, мы медленно достигнем эффекта домино, создавая откровенные разговоры", - считает женщина.

Она хочет, чтобы как можно больше людей понимали, что такое сексуальное здоровье, почему оно важно для каждого человека, как справиться со всеми проблемами в постели и как выбрать лучшую игрушку, чтобы получить удовольствие. И самое главное - чтобы люди прекратили стыдиться таких разговоров и своего тела.

"Быть сексуально положительным не означает, что вам нужно кричать: "Я люблю заниматься сексом!" с крыши дома. Это может быть так же просто, как вести комфортный разговор, проявлять любопытство и думать о языке, который вы используете для секса, удовольствия и интимного здоровье", - резюмирует женщина.