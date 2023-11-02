"Я уважаю женщин": Бойцы 3-й ОШБр ответили хейтерам после своих сексистских комментариев

Громкий сексистский скандал разожгли бойцы Бойцы 3-й ОШБр из-за своих неосторожных слов по поводу женщин на войне, которые, конечно, возмутили прекрасную половину человечества и ходят сетью с негативными комментариями.

О том, как реагируют сами военные на такой шквал критики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал "Той самий Кухарчук", сообщение Виктора Розового в Х и его stories в Instagram.

Бойцы 3-й ОШБр ответили хейтерам после обвинений в сексизме

Военные 3-й ОШБр попали в громкий сексистский скандал из-за своего субъективного мнения по поводу пользы женщин-военных на фронте, которое они выразили на YouTube-шоу "Движ".

Поскольку на мужчин полилось много хейта, молчать им нет смысла, поэтому на обвинение бойцы бригады реагируют по-разному.

К примеру, Виктор Розовый написал в своем профиле в социальной сети Х написал:

"Я уважаю женщин. Кто думает иначе, может пойти н***й", - написал Розовый.

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А также военный записал несколько stories в Instagram, из которых заметно, насколько эта ситуация неприятна для Виктора, но он все же придерживается собственного мнения и высмеивает весь хейт.

"Здравствуйте, у меня есть в подписчиках профессиональные сексисты, с опытом? Потому что я сегодня на новой работе, я теперь работаю х********ю, не по своей воле. Хочется этот день провести как-то этот день по- х********и, поэтому, если есть какие-то советы, лайфхаки, пишите", - сказал Виктор в первом видео.

Но на этом высказывания военного не завершились, он продолжил свой спич в таком же настроении.

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"И еще вопрос, когда мне дадут какой-то разряд по сексизму, еще какие-то соревнования, чемпионаты и с какой подготовкой мне можно поучаствовать. Я понимаю, что для кого-то эти вопросы могут казаться глупыми, я просто сегодня первый день х*** ***ь и опыта немного, хочется может даже с кем-нибудь поссориться", - дополнил свое высказывание комик.

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Реакция командира 3-й ОШБр

Но Виктор не единственный, кто отреагировал на хейт. Его собрат и командир ОШБр Кухарчук в своем Telegram-канале также прокомментировал ситуацию.

"А еще мы шутим об оторванных руках, ногах и своей ближайшей подруге, Смерти. Она, кстати, женского рода. Думал не писать ничего пространного на этот счет, но почитал комментарии под сообщениями больных дегенеративных сообществ, где иногда встречаются и негативные отзывы, на первый взгляд, адекватных людей и решил высказать свое мнение на этот счет", - начал Кухарчук.

Далее он прибег к историческим корням и политическим вопросам, но сквозь несколько абзацев своего поста таки дошел до неотложного вопроса сексизма.

"Только полный дегенерат мог увидеть в юмористическом шоу, где люди стебятся со всего что можно признаки дискриминации. Но кто-то на этом н******о прикурил. Но вы забыли одну вещь. Сейчас война и по законам военного времени любая дискредитация подразделений ВСУ должна караться законом", - сказал мужчина.

"В моем батальоне запрещены какие-либо формальные и неформальные отношения между мужчинами и женщинами. Это потому что есть равенство перед подразделением и если ты здесь - выполняй свой долг, независимо от того, что у тебя между ног. Так же как мы имеем женщин с Орденом за Мужество", - продолжил командир батальона.

Мужчина добавил, что военные делятся на два типа, одни слушают патриотические рингтоны и носят шевроны с популярными надписями, а есть те, кто из этого "угорает".

"Мы будем угорать всегда и со всего. Даже когда смерть будет дышать на наши полуживые окровавленные тела мы спросим ее: "почему от тебя перегаром пахнет?" А тем, кто сомневается в моих словах, могу предложить вариант проверить эмпирически. Врывайтесь в третью штурмовую. Или идите н***й", - подытожил Кухарчук свое мнение.