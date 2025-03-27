"Я умерла на операционном столе и видела, что делали с моим телом": жуткая история женщины, пережившей клиническую смерть

Пэм Рейнольдс Лоури из Атланты, штат Джорджия, в 1991 году пережила клиническую смерть во время операции на мозге, которую ей делали в Неврологическом институте Барроу в Фениксе, штат Аризона.

35-летняя Пэм обратилась к врачам, потому что имела ряд серьезных симптомов: головокружение, временную потерю речи, приступы паралича. Сканирование показало, что у женщины большая аневризма возле ствола мозга.

Нейрохирург Неврологического центра решил, что редкая процедура под названием "операция в состоянии покоя" может повысить шансы Пэм выжить. Эта процедура предусматривает хирургическое вмешательство, когда тело пациента полностью охлаждают и останавливают кровообращение.

Врачи снизили температуру Пэм до 10 градусов, остановили ее дыхание и сердцебиение, и дали крови отойти от головы, чтобы начать операцию. Глаза женщине заклеили, а на уши надели гарнитуру, которая издавала щелкающие звуки - чтобы анестезиолог мог ограничить отсутствие активности в мозге пациентки.

Технически Пэм в тот момент умерла, но женщина утверждает, что пережила ряд необъяснимых событий и фактически наблюдала за собственной операцией. Она описывала инструменты, которыми пользовались врачи и манипуляции, которые они проводили с ее телом.

"Пэм рассказала, что во время этого она чувствовала себя более осознанной, чем обычно, ее зрение было сосредоточенным и более четким, чем обычно. А состояние - будто у нее было больше, чем 5 чувств. Она увидела электрическую пилу, которую извлекли для операции и описала ее как электрическую зубную щетку", - описала в подкасте Кристина.

Пэм добавила, что видела все, потому что была рядом с операционным столом.

"Я смотрела на тело. Я знала, что это мое тело, но мне было все равно. Моим местом осмотра было то, что сидела на плече врача. Я помню инструмент в его руке, он был похож на ручку моей электрической зубной щетки. Я предполагала, что они собираются вскрыть череп пилой. Я слышала термин "пила", но то, что я увидела, было похоже на дрель, а не на пилу - у нее были даже маленькие нарезки, которые хранились в футляре. В похожем футляре мой отец хранил торцевые ключи, когда я была ребенком", - рассказывала женщина.

По словам Пэм, проводником в этом всем стал ее дядя, который умер в 39 лет. Она добавила, что дядя принес ее обратно к телу. Но она видела все инструменты и операцию, и не хотела возвращаться.

Также женщина слышала разговоры между врачами и медсестрами во время операции и свое тело она описывала как "неживое".

"Я не хотела возвращаться в свое тело, но дядя продолжал рассуждать со мной. Он говорил, что это как нырнуть в бассейн - "просто прыгни". Он подтолкнул меня, немного помог", - добавила женщина.

Операция шла 7 часов, а затем Пэм отвезли на реабилитацию. После того как она пришла в себя, она поразила врачей своими подробными рассказами. И сами эти детали заставили экспертов предположить, что она действительно была свидетелем своей собственной спасительной операции вне тела.

Слова женщины ставили под сомнение и даже говорили, что это был случай осознания анестезии - редкое осложнение, которое возникает во время общей анестезии, когда пациент немного приходит в себя во время операции. Но это невозможно, потому что глаза Пэм были заклеены, а на ушах были наушники.

Кардиолог Майкл Сам убежден, что опыт Пэм был настоящим, и он утверждает, что обнаружил более сотни подобных случаев.

"Люди, которые сказали, что наблюдали за реанимацией, имели внетелесный опыт. Они давали довольно точные визуальные картины того, что происходило в комнате в то время. Я не могу найти другого способа, чтобы они могли это увидеть, кроме варианта, когда они были отделены от своего физического тела", - рассказал эксперт.

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