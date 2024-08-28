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"Я не чувствовала голода": 37-летняя женщина раскрыла вещи, которые помогли ей похудеть

37-летняя женщина раскрыла две вещи, которые помогли ей похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Норвегии 37-летняя Мария Киркеланд похудела в течение двух лет без помощи препаратов или других чудодейственных способов. Она приняла новый подход к занятиям спортом и соблюдению диеты, и с того времени ей удалось потерять вес.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Business Insider.

Как женщине удалось похудеть

Киркеланд рассказала о своих отношениях с едой, которые усложнились, когда над ней издевались из-за ее веса в подростковом возрасте.

Во время пандемии COVID у нее была депрессия, что привело к тому, что она "имела ужасные отношения с едой и питалась очень плохо". А это со временем привело к существенному увеличению веса.

Мария Киркеланд до и после похудения (фото: businessinsider)

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