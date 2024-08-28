"Я не чувствовала голода": 37-летняя женщина раскрыла вещи, которые помогли ей похудеть

Как женщине удалось похудеть

Киркеланд рассказала о своих отношениях с едой, которые усложнились, когда над ней издевались из-за ее веса в подростковом возрасте.

Во время пандемии COVID у нее была депрессия, что привело к тому, что она "имела ужасные отношения с едой и питалась очень плохо". А это со временем привело к существенному увеличению веса.

Мария Киркеланд до и после похудения (фото: businessinsider)