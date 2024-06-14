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"Я девственница в 39 лет": женщина откровенно рассказала, почему до сих пор не нашла партнера для интима

39-летняя женщина рассказала, почему она до сих пор девственница и какого партнера ждет (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

39-летняя женщина призналась, что до сих пор девственница. Она считает, что это выглядит немного странно, но у нее есть определенные причины, почему она до сих пор не нашла себе партнера для интима. При этом женщина добавляет, что аппетита у нее хватает и дело совсем в другом.

Почему 39-летняя женщина до сих пор девственница, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Reddit.

Как признается женщина с ником "Белоснежка84", в свои 39 лет она девственница. Но она не ищет награды "Ты особенная" и ее больше интересует, что подумают другие, когда узнают об этом факте.

"Я выросла в маленьком городке, где пьянство и наркотики были настоящим делом отдыха, а меня это не интересовало", - рассказала она о себе.

Также женщина объяснила причину, почему до сих пор не было опыта половой жизни.

"Меня не очень интересуют случайные связи, и я человек - интроверт. У каждого моего возраста есть определенный багаж в прошлом, и это неплохо. Это ожидаемо, но я думаю, что это может отталкивать меня от каждой встречи с кем-то. Я жду именно нужного человека", - призналась женщина.

Она добавила, что не надеется найти многих в таком же положении и дело совсем не в том, что ей не хватает аппетита.

"Нет, я не ждала брака. Я хотела бы найти человека, который уважает меня так же как и себя. Химия важна. Просто я никогда не встречала никого, с кем бы щелкало, и я думаю, что я реалистка. Я не жду волшебного принца", - объяснила женщина.

Также женщина спросила у комментаторов, действительно ли странная. Вот что ей ответили:

  • Вовсе нет. Что еще удивительнее - быть на этой планете.
  • Моим первым предположением было бы то, что главным фактором является определенная травма.
  • Ничего себе. Но как изменились отношения в этом мире, мне хотелось бы, чтобы я тоже был таким.
  • Это совсем не удивительно, я знаю пару женщин в подобной ситуации. Это даже не то, что люди ожидают от "сохранения себя для брака". Они просто никогда не находили кого-то, кому, по их мнению, стоило бы сблизиться, не то, чтоб они не были сексуально активными. Они просто никогда не шли до конца, в этом тоже нет ничего дурного. Это только кажется странным, учитывая, насколько у нас ориентированное на секс общество, по моему мнению, везде, куда вы посмотрите, вы видите это, так что, конечно, вы будете чувствовать себя странным.
  • Я был девственником, пока мне не исполнилось 20 лет. Не чувствуйте себя плохо или странно.
  • Я не девственник, но я даже не целовал женщину задолго до Covid. Я устал от игр и свиданий. Я никогда не был женат, нет детей, и меня не интересуют отношения на одну ночь. Если химия не в порядке, не стоит тратить время.
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