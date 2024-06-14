"Я девственница в 39 лет": женщина откровенно рассказала, почему до сих пор не нашла партнера для интима

Как признается женщина с ником "Белоснежка84", в свои 39 лет она девственница. Но она не ищет награды "Ты особенная" и ее больше интересует, что подумают другие, когда узнают об этом факте.

"Я выросла в маленьком городке, где пьянство и наркотики были настоящим делом отдыха, а меня это не интересовало", - рассказала она о себе.

Также женщина объяснила причину, почему до сих пор не было опыта половой жизни.

"Меня не очень интересуют случайные связи, и я человек - интроверт. У каждого моего возраста есть определенный багаж в прошлом, и это неплохо. Это ожидаемо, но я думаю, что это может отталкивать меня от каждой встречи с кем-то. Я жду именно нужного человека", - призналась женщина.

Она добавила, что не надеется найти многих в таком же положении и дело совсем не в том, что ей не хватает аппетита.

"Нет, я не ждала брака. Я хотела бы найти человека, который уважает меня так же как и себя. Химия важна. Просто я никогда не встречала никого, с кем бы щелкало, и я думаю, что я реалистка. Я не жду волшебного принца", - объяснила женщина.

Также женщина спросила у комментаторов, действительно ли странная. Вот что ей ответили: