"Я не могу в это поверить". На концерте известной американской певицы умерла фанатка: что известно

Что известно о трагедии на концерте Тейлор Свифт

В этот день было очень жарко и температура воздуха на стадионе достигала 100 градусов по Фаренгейту (37,7°C).

В какой-то момент фанаты стали просить о воде, и Свифт обратилась к персоналу с просьбой раздать им ее.

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Сообщается, что более тысячи человек потеряли сознание во время шоу.

Из-за сложившейся ситуации артистка решила сократить свой концерт.

Позже она прокомментировала смерть своей поклонницы в Instagram.

Знаменитость написала, что шокирована произошедшим и испытывает глубокую потерю.

Тейлор Свифт прокомментировала смерть фанатки (фото: instagram.com/taylorswift)

"Я глубоко переживаю эту потерю и мое разбитое сердце сочувствует ее семье и друзьям", - призналась Тейлор.

Исполнительница также отметила, что у нее нет деталей трагического события, заявив лишь, что девушка, которой не стало, была "невероятно красивой и очень молодой".

Ана Клара Беневидес (фото: instagram.com/anaclarabenevides1)

Несмотря на это, Тейлор планирует продолжить свой тур по Бразилии. В эти выходные у нее запланированы еще два концерта в Рио-де-Жанейро, а через неделю она выступит в Сан-Паулу.