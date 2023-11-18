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"Я не могу в это поверить". На концерте известной американской певицы умерла фанатка: что известно

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)
Автор: Иванна Пашкевич

17 ноября на концерте американской певицы Тейлор Свифт в городе Рио Де Жанейро, Бразилия, произошла трагедия. Умерла ее фанатка - 23-летняя Ана Клара Беневидес, сердце которой остановилось из-за сильной жары. Девушку быстро доставили в больницу и пытались реанимировать, однако спасти ее не удалось.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на бразильскую газету Fohla De Sao Paolo.

Что известно о трагедии на концерте Тейлор Свифт

В этот день было очень жарко и температура воздуха на стадионе достигала 100 градусов по Фаренгейту (37,7°C).

В какой-то момент фанаты стали просить о воде, и Свифт обратилась к персоналу с просьбой раздать им ее.

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Сообщается, что более тысячи человек потеряли сознание во время шоу.

Из-за сложившейся ситуации артистка решила сократить свой концерт.

Позже она прокомментировала смерть своей поклонницы в Instagram.

Знаменитость написала, что шокирована произошедшим и испытывает глубокую потерю.

Тейлор Свифт прокомментировала смерть фанатки (фото: instagram.com/taylorswift)

"Я глубоко переживаю эту потерю и мое разбитое сердце сочувствует ее семье и друзьям", - призналась Тейлор.

Исполнительница также отметила, что у нее нет деталей трагического события, заявив лишь, что девушка, которой не стало, была "невероятно красивой и очень молодой".

Ана Клара Беневидес (фото: instagram.com/anaclarabenevides1)

Несмотря на это, Тейлор планирует продолжить свой тур по Бразилии. В эти выходные у нее запланированы еще два концерта в Рио-де-Жанейро, а через неделю она выступит в Сан-Паулу.

Недавно мы рассказывали, что девушка попала в больницу с внешностью "жертвы чумы" из-за популярного средства для ресниц.

Также мы писали, что известная украинская певица попала в ДТП.

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