"Я не могу в это поверить". На концерте известной американской певицы умерла фанатка: что известно

17 ноября на концерте американской певицы Тейлор Свифт в городе Рио Де Жанейро, Бразилия, произошла трагедия. Умерла ее фанатка - 23-летняя Ана Клара Беневидес, сердце которой остановилось из-за сильной жары. Девушку быстро доставили в больницу и пытались реанимировать, однако спасти ее не удалось.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на бразильскую газету Fohla De Sao Paolo.
В этот день было очень жарко и температура воздуха на стадионе достигала 100 градусов по Фаренгейту (37,7°C).
В какой-то момент фанаты стали просить о воде, и Свифт обратилась к персоналу с просьбой раздать им ее.
Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)
Сообщается, что более тысячи человек потеряли сознание во время шоу.
Из-за сложившейся ситуации артистка решила сократить свой концерт.
Позже она прокомментировала смерть своей поклонницы в Instagram.
Знаменитость написала, что шокирована произошедшим и испытывает глубокую потерю.
Тейлор Свифт прокомментировала смерть фанатки (фото: instagram.com/taylorswift)
"Я глубоко переживаю эту потерю и мое разбитое сердце сочувствует ее семье и друзьям", - призналась Тейлор.
Исполнительница также отметила, что у нее нет деталей трагического события, заявив лишь, что девушка, которой не стало, была "невероятно красивой и очень молодой".
Ана Клара Беневидес (фото: instagram.com/anaclarabenevides1)
Несмотря на это, Тейлор планирует продолжить свой тур по Бразилии. В эти выходные у нее запланированы еще два концерта в Рио-де-Жанейро, а через неделю она выступит в Сан-Паулу.
Недавно мы рассказывали, что девушка попала в больницу с внешностью "жертвы чумы" из-за популярного средства для ресниц.
Также мы писали, что известная украинская певица попала в ДТП.