"Я мрію жити без хвороби та болю": хворий на рак юнак потребує допомоги

За плечима Антона тривале та виснажливе лікування променевої, та понад 40 курсів хіміо- та імунотерапії. Перед трансплантацією Антон проходив протирецидивне лікування у відділенні онкогематології Національного інституту раку Києва - 11 курсів препаратом імунотерапії Пембролізумаб (Кітруда), який не входить до Національного переліку основних лікарських засобів та не забезпечується державою, витрати на його придбання повністю лягали на плечі родини.

Подальшим лікуванням юнаку було необхідне проведення трансплантації кісткового мозку від донора, яку на сьогодні в Україні не проводять дорослим пацієнтам.

Антон Михайлюк (фото: Валентини Ярошенко)

"Після трансплантації кісткового мозку сину ще тривалий час необхідно знаходитись у Туреччині під наглядом та контролем лікарів, оскільки у проведеному лікуванні не так складний процес трансплантації як реабілітація після її проведення. На сьогоднішній день (31.05) Антон знаходиться на +55 дні після трансплантації, єдина мрія на двох - успішний перебіг реабілітації та повернення на Батьківщину. Майже за чотири роки активного лікування ми із сином виснажені фізично, морально та матеріально, тому я хочу звернутися до небайдужих людей з проханням посильної фінансової підтримки у проходженні реабілітації. Будемо дуже вдячні за кожну гривню допомоги", - розповідає мама Антона, Валентина Ярошенко.

Реквізити допомоги:

ПриватБанк 4149 4991 4131 4888 Михайлюк Антон Андрійович

Ощадбанк 5167 8030 5220 7540 мама Антона, Ярошенко Валентина Іванівна