RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Я не готов убивать": российский музыкант совершил самоубийство из-за мобилизации

В РФ музыкант совершил суицид (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Российский рэпер Иван Петунин, известный под псевдонимом Walkie, совершил самоубийство. Ему было 27 лет. По словам музыканта, он не хочет идти убивать людей и на это не способен.

Подробности смерти россиянина читайте в материале Styler.

Подробности суицида рэпера

Петунин жил в Краснодаре. Его тело нашли возле многоэтажного дома на улице Конгрессной. По словам его девушки, там они жили вместе прошлым летом.

Перед смертью рэпер записал прощальное видео. В нем Петунин выразил опасения, что его могут мобилизовать, несмотря на медицинские противопоказания.

Также он сообщил, что у него есть отсрочка от мобилизации, так как он лежал в психоневрологическом диспансере.

В РФ Иван Петунин выбросился из окна (фото: соцсети)

"На свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы. Для меня убить человека на войне либо просто так — это то, чего я сделать не могу. Я не имею права взять в руки автомат и стрелять по людям", - говорил Петунин на видео.

Он подчеркнул, что "за свои принципы иногда нужно умереть". Свое самоубийство артист назвал "последним протестом".

Накануне ночью рэпер выпустил новый альбом под названием "Walk Out Boy 3". Он попросил поклонников послушать треки из него, а также его старые композиции.

Как мы ранее писали, матери оккупантов радуются мобилизации в России.

Также читайте, сколько россиян призвали после начала мобилизации.

Читайте РБК-Украина в Google News
музыкантпреступления