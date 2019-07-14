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"Я на фінішній прямій": відома українська письменниця передбачила свою смерть


Олена Касьян була родом зі Львова

14 липня, в неділю, Олена Касьян померла від раку у віці 48 років. Відома українська письменниця, поетеса і бард із Харкова більше шести років боролася з онкологічним захворюванням молочних залоз. Про її смерть стало відомо з публікації на її сторінці в Facebook.

"Люди, ви неймовірні. Ви подарували їй 6 років життя. Нескінченна подяка. Вона любила писати казки зі щасливим кінцем. А для себе написати не встигла. Сьогодні о 06:50 Олена пішла. Вона співає нам згори", – сказано в повідомленні.

Олена Касьян померла – причина смерті письменниці (скріншот: facebook.com/elena.kasyan)

Письменниця більше шести років боролася з онкологією. Через рак молочної залози їй довелося перенести кілька операцій, у тому числі видалення грудей, восьми лімфовузлів і метастаз у головному мозку.

 

Олена Касьян померла – причина смерті письменниці (фото: facebook.com/elena.kasyan)

Примітно, що за кілька годин до смерті вона передчувала свою швидку кончину.

"Дорогі мої, на сьогоднішній день ситуація не тільки не покращилася, а погіршилася. Схоже, я на фінішній прямій. Не знаю, наскільки вона довга. Не треба порад, рецептів і т. д. Практично не ходжу вже", – написала Касьян в соцмережі за кілька годин до смерті.

Олена Касьян померла – причина смерті письменниці (скріншот: facebook.com/elena.kasyan)

Олена Касьян була родом зі Львова. Вона отримала режисерську освіту і гастролювала з сольними концертами. Письменниця випустила кілька збірок поезії, а також дитячих книг.

У мережі сумують про смерть письменниці. Даних про місце і час прощання з поетесою поки не з'являлося.

Нагадаємо, що раніше у Харкові вчителька померла прямо на уроці.

До цього ми писали, що померла відома письменниця, автор знаменитих "Гардемаринів".

Раніше повідомлялося, що помер відомий український актор.

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