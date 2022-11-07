"Я не девушка, чтобы меня любить": украинский министр влип в сексистский скандал

Детали скандала

Министр прокомментировал отношение некоторых президентов олимпийских федераций, которые недовольны его работой в занимаемом им кресле.

"Я не девушка, чтобы меня любить. И то, что некоторые президенты федераций мной недовольны, это нормально. Но большинство меня поддерживают и видят, что министр делает на своем месте. И до войны - во время ковида сколько было сделано. Такого не было сделано за последние 30 лет, сколько сделал Гутцайт в должности министра за последние два года", - сказал Гутцайт.

В соцсетях возмутились такой реакцией министра. После скандала сам министр молодежи и спорта никак не отреагировал на недовольство его высказываниями.

"Он не смог этого сделать не прибегнув к сексистскому сравнению, проявив в очередной раз пример пренебрежительного отношения к девушкам и женщинам" , отреагировали в ОО "Женская Лига".

Для справки

Вадим Гутцайт - украинский фехтовальщик на саблях, тренер, олимпийский чемпион 1992 года в командном зачете. Он участник трех Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины.