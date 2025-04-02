"Я безответственный человек". У Суханова диагностировали неизлечимую болезнь

Украинский телеведущий Алексей Суханов ошеломил признанием. У него диагностировали сахарный диабет, который он имел уже пять лет.

Как ведущий обнаружил болезнь и проходит ли лечение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью для Екатерины Трушик в YouTube .

Суханов откровенно признался, что причиной позднего выявления болезни стало его безответственное отношение к собственному здоровью.

"Я безответственный человек. Пока мне организм не скажет: "Все, кранты", - я никуда не пойду. Кстати, у меня так обнаружили сахарный диабет. Оказывается, он у меня уже пять лет, а диагностировали его только недавно", - поделился он.

Суханову диагностировали диабет (фото: instagram.com/suhanov.official)

Алексей назвал симптомы, которые побудили обратиться к врачу.

"У меня просто не было сил - ни физических, ни эмоциональных. И вот я прихожу к врачу, а он говорит: "Давайте сдадим анализы". А потом смотрит на результаты и говорит: "А я не знаю, как вы работали с такими анализами. Где вы силы брали?", - вспомнил ведущий.

Он не уточнил стадию заболевания. Сейчас вынужден регулярно принимать лекарства, соблюдать диету и контролировать уровень сахара в крови. В то же время признается: все равно иногда пренебрегает приемом лекарств и рекомендациями медиков.

"Я снова кое-как принимаю те таблетки. А они мне еще сказали: "Вот вы должны есть три раза в день и такими порциями, а еще колоть себе пальцы, измеряя этот сахар". Я говорю: "Вы что, с ума сошли? Ну я не буду колоть! Во-первых, я не люблю, когда мне колют пальцы, а тут я сам себе должен колоть три раза в день? Я лучше не буду есть, чем колоть себе пальцы. Да что там пальцы - я и таблетки так забываю принимать... Ну, я такой человек", - признался Алексей.

Как Суханов лечится от диабета (фото: instagram.com/suhanov.official)

Однако ведущий не советует брать с него пример. Он признает свои недостатки, но считает, что каждый должен заботиться о своем здоровье, особенно в такие непростые времена. Несмотря на недопустимое поведение, Суханов научился слушать свой организм.

"Мой организм сейчас требует помидоров. Ничего другого организм не требует, не хочет. Хотя я мясоед и очень люблю сладости. Но сейчас не хочется мяса, не хочется сладкого. А вот помидоры - и их им три раза в день", - поделился Алексей.

Напомним, Алексей Суханов родился в российском городе Иваново. Высшее образование получил в Московском государственном университете коммерции. В 2012 году стал ведущим ток-шоу "Говорить Україна", а сегодня ведет программу "Говорить вся країна" и собственный YouTube-проект. В феврале 2014-го поддержал Революцію Гідності, а затем навсегда покинул РФ. В 2019-м он получил украинское гражданство.