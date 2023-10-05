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"Я видела все своими глазами": звезда сериала "Сексуальное образование" призвала донатить на нужды украинских детей

Джиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса, писательница и активистка Джиллиан Андерсон, которая приобрела широкую популярность благодаря роли сексологини Джин Милберн в сериале "Сексуальное образование", призвала всех неравнодушных поддержать донатами детей из Украины, пострадавших от последствий военных действий.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Джиллиан Андерсон записала видеообращение

Так, звезда записала ролик, в котором она рассказывает, что была в Украине и видела все ужасы, которые принесли оккупанты, своими глазами.

"Бомбы падают на детей в Украине. Я была там и видела своими глазами, как война разрывает маленькие жизни на части. Они голодны, они мерзнут, они отчаянно нуждаются в безопасности. Поэтому я прошу вас зайти сегодня за сайт War Child ("Дети войны ") и задонатить всего пять фунтов", - отметила в обращении Джиллиан.

Джиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Также звезда "Сексуального образования" и "Короны" выразила обеспокоенность по поводу того, что без немедленной поддержки дети будут нести тяжелое бремя этого конфликта на протяжении всей своей жизни.

Джиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Она также сообщила, что британская организация, с которой она сотрудничает, расширила свою деятельность в Украине.

Эта организация заботится о детях, находящихся в зоне боевых действий, оказывая семьям с детьми продовольствие и одежду, а также оказывая первую психологическую помощь.

"Многие дети продолжают жить в подвалах и бомбоубежищах. Они потеряли все: свои дома, свои школы, своих близких. И им очень нужна помощь. Но защита детей в стране, где идет война - опасная и сложная работа. Организация War Child не может делать это без вашей помощи. Так что, пожалуйста, сделайте донат сегодня", - призвала Андерсон.

 

Ранее продюсер рассказал, что Кондратюк забирает у Козловского его военную зарплату.

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