"Я видела это с экшн-камеры". Известная украинская актриса раскрыла детали гибели мужа на фронте

Украинская актриса Надежда Хильская раскрыла детали гибели на фронте своего мужа, актера Алексея Хильского, которого не стало 17 августа 2023 года.
По словам Надежды, ее муж был на фронте сержантом взвода. Трагедия произошла, когда он с побратимами отправился на задание, где получил ранение.
"Это было на "нуле". Мужчина был в разведке, сержантом взвода. Они разделились на две группы, и, когда Алексей услышал выстрелы, побежал на помощь второй группе и был ранен. Ребята пытались его эвакуировать, но прилетел кацапский FPV-дрон и он погиб", - вспомнила актриса.
"Я видела все это с экшн-камеры, запись которой мне предоставили побратимы Алексея. Я видела все... Но даже после этого мне трудно поверить в его смерть. Даже приходя к нему на кладбище, не осознаю, что он там", - добавила она.
Также Хильская сказала, приходит ли Алексей к ней во снах.
Алексей Хильский (фото: instagram.com/hilska_nadiya)
"Очень редко. Сначала я даже обижалась на него. У нас же была такая связь при жизни, неужели трудно присниться? Но, говорят, если не приходит, значит, все хорошо у него. Было пару раз, когда он приходил, и обычно мы с ним занимались любовью", - призналась знаменитость.
Леша, говорит Надя, был сексуально очень активным мужчиной. Первый раз он ей приснился, когда еще его даже не похоронили.
"Я проснулась и начала смеяться: "Леша, серьезно?!". Это было так похоже на него", - рассказала звезда.
Алексей Хильский с супругой (фото: instagram.com/hilska_nadiya)
Напомним, что актер Алексей Хильский погиб в боях на Запорожском направлении в возрасте 35 лет.
Он служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ в должности главного сержанта взвода разведроты и дважды возвращался на передовую после ранений.
Ранее звезда "Крепостной" высказалась о службе мужа в ВСУ.
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