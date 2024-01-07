"Я антисекс для него". Оля Цыбульская рассказала о "душевной близости" с известным ведущим

Оля Цыбульская о дружбе с мужчинами

Артистка, которой не раз приписывали множество романов с известными личностями, говорит, что легко заводит дружбу с мужчинами, и в них она "не видит сексуальных партнеров".

"С мужиками, кстати, я классно дружу. Мне с мужчинами столько раз приписывали разные романы, которые шумели на всю Украину, да? Я действительно умею с мужчинами дружить. И в своих друзьях-мужчинах я не вижу сексуального партнера", - рассказала исполнительница.

Одним из своих лучших друзей она назвала шоумена, радио- и телеведущего Андрея Чорновила.

Андрей Чорновил (фото: instagram.com/chornovol.andrii)

"Вот смотрите, я дружу с Андреем Черновилом тысячу лет. Он - антисекс для меня, я - антисекс для него, потому что я жирная, а он любит худых, красивых блондинок, а мне не нравятся худые... То есть он не вызывает у меня ...", - поделилась знаменитость.

"Но такой близости душевной, духовной и таких прямо очень грязных шуток, троллинга на грани с конкретным хейтом я себе не позволяю ни с кем", - добавила Оля.

Также звезда рассказала, что такие же у нее отношения сложились с певцом Михаилом Хомой, более известным как Дзидзьо.

"Это общение с детства. И когда мы говорим, у меня ощущение, что я говорю с младшим братом. Или со старшим", - призналась Цыбульская.

Напомним, артистка много лет держала личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз.

Лишь летом прошлого года впервые показала своего любимого, предпринимателя Сергея Грисюка. Пара вместе 23 года, девять из которых в браке.

В начале 2015 года Оля родила мужу сына Нестора.

Оля Цыбульская с мужем и сыном (фото: instagram.com/cybulskaya)