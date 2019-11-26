Взяли кредит на зґвалтування: в Умані поглумилися над 16-річною студенткою

Студентку першого курсу зґвалтували в Умані в орендованій квартирі. Двоє хлопців вирішили гульнути і взяли для цього кредит на суму 5 тисяч гривень. 18-ти та 24-річний хлопці на отримані гроші одягнулися, орендували на дві доби квартиру і запаслися алкоголем і контрацептивами.

Але для повноти картини не вистачало супутниці. Вони запросили на гулянку 16-річну дівчину, з якою недавно познайомилися через інтернет, йдеться у "Надзвичайних новинах".

У самий розпал веселощів 18-річному "герою" захотілося близькості. Але дівчина відмовила. Тоді він ударив студентку і під загрозою фізичної розправи скоїв згвалтування.

"Сказав, що вб'ю, якщо комусь розповім", - каже дівчина, приховуючи своє обличчя від камер.

А за стіною в цей час перебував 24-річний друг, який чув крики, але нічого не робив.

Після того, як жах закінчився, дівчині вдалося вирватися з квартири і зателефонувати батькам.

18-річний житель Уманського району зізнався у скоєнні злочину. Протрезвілому насильникові тепер стало соромно. Він каже, що дівчина кричала і пручалася, але це його не зупинило.

Правоохоронці під час обшуку квартири вилучили цілий арсенал контрацептивів - 171 презерватив.

В Умані зґвалтували 16-річну дівчину (відео: YouTube/Надзвичайні новини)