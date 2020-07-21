Вибухи і захоплення заручників: найгучніші теракти і напади в Україні у 2020

Теракти в Україні (колаж РБК-Україна)

Які теракти і резонансні напади сталися в Україні за останній час

У Луцьку терорист Максим Кривош захопив автобус з 20 заручниками і загрожує влаштувати вибух. Поліція 21 липня вже кілька годин веде переговори зі злочинцем і намагається звільнити захоплених ним людей. На місці події періодично чутні постріли.

НП прикула увагу багатьох мільйонів людей як в Україні, так і в інших країнах світу.

Між тим, сьогоднішнє захоплення заручників у Луцьку - не єдина надзвичайна подія. 21 липня в Києві мінер заклав вибухові пристрої біля станції метро.

Як запевнив глава МВС Арсен Аваков на брифінгу, між вибухами у Луцьку та Києві зв'язку немає, передає "РБК-Україна". Міністр також додав: "У нас кожен день знаходять десь вибухівку, якусь зброю".

Слова чиновника складно оскаржити. Так, в Україні лише останнім часом сталося чимало резонансних інцидентів з погрозами терактів, розбійними нападами, мінуванням і вибухами в мирних містах країни, а також військові злочини окупантів на захоплених територіях. Найгучніші з них - у матеріалі Styler.

Захоплення заручників у Луцьку

Раніше судимий уродженець РФ Максим Кривош (Плохой) 21 липня у Луцьку зайшов зі зброєю та вибухівкою (ймовірно - гранатами) в автобус з пасажирами і став погрожувати здійснити теракт. Він сам зателефонував у поліцію і повідомив про захоплення. Стало відомо, що раніше чоловік проходив примусове лікування в психіатричній клініці, видав біографічну книгу "Філософія злочинця. Апологія Свободи. Антисистема". На Волині у чоловіка живуть родичі.

Напередодні атаки терорист зробив заяву в мережі з автоматом в руках. Він також висунув свої вимоги до влади та силовиків. Кривош заявляє, що у Луцьку є ще один автобус із заручниками.

У місті триває антитерористична операція. В автобусі вже багато годин знаходяться близько 20 осіб - про стан заручників нічого не відомо. Тим часом в мережі пишуть, що злочинець може насправді працювати не один.

Максим Кривош (Плохой), який захопив заручників у Луцьку 21 липня (Фото: скрін з відео)

Низка вибухів у Києві біля метро

21 липня у столиці біля станції метро "Мінська" прогримів вибух серед білого дня. Перед цим до поліції зателефонував анонім і повідомив про замінування двох автокіосків і вказав адресу. Людей завчасно евакуювали відразу після повідомлення про виявлення підозрілої валізи. Вибухотехніки виявили 2 саморобних вибухових пристрої на території ринку "Мінський" біля підземки та знешкодили. Вибухівка була закріплена між легковою машиною й автокіосками. На щастя, ніхто не постраждав.

В Києві стався вибух біля метро "Мінська" 21 липня (Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Тим часом у мережі з'явилася інформація про евакуацію людей з ТРЦ Ocean Plaza біля метро "Либідська", де також "мінер" повідомив про вибухівку і підготовку теракту.

Вчора, 20 липня, у Києві стався вибух у ТЦ "Даринок" біля метро "Лісова". Як виявилося, невідомий залишив сумку з салютною установкою під столиком кафе і пішов. В результаті інциденту евакуювали персонал і відвідувачів, перекрили частину торгцентру. Пізніше поліція за фактом події відкрила провадження за "хуліганство".

17 липня увечері біля входу в метро Києва "Шулявська" прогримів вибух в урні (вибухнув невстановлений предмет), внаслідок чого постраждав перехожий - молодий хлопець, якого госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Пізніше стало відомо про травми ще у трьох людей. До речі, поліція також розглядає подію як "хуліганка".

У Києві біля метро "Шулявська" стався вибух (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Мінування мостів у Києві

1 червня житель столиці Віталій Ткаленко погрожував підірвати міст Метро в Києві. На місці події працювали спецпідрозділи правоохоронців, закрили кілька станцій підземки. Заступник глави МВС Антон Геращенко тоді обіцяв, що зловмиснику доведеться відповідати за погрозу вчинення терористичного акту. Сам же 32-річний безробітний чоловік запевнив, що пішов на злочин через складні життєві обставини. Його затримали, вибухівку не знайшли, і в результаті суд відправив "мінера" - захист надав довідку про нестабільний психоемоційний стан підсудного) на два місяці у СІЗО з правом внесення застави 315 тис. гривень. Чоловіка притягнули до відповідальності за неправдиве повідомлення про замінування, яке спричинило тяжкі наслідки.

Спецоперація на мосту Метро (фото: РБК-Україна)

До речі, схожа ситуація сталася в Києві 18 вересня 2019 року, коли ветеран АТО Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро. Тоді також ситуація викликала великий переполох, до операції по знешкодженню зловмисника залучили поліцейський спецназ, перекривали рух транспорту, і чоловік врешті-решт здався самостійно. Виявилося, що це також було неправдиве повідомлення про підготовку вибуху і "хуліганські дії". У чоловіка також були проблеми з психікою, він страждав від безгрошів'я і скаржився на "чорну смугу" в житті. У лютому Дніпровський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури Києва про зміну запобіжного заходу Бельку з утримання під вартою на госпіталізацію у психіатричну лікарню.

Обстріл з РПГ в Мукачево

На Закарпатті в ніч проти 6 липня зловмисники на околиці Мукачевого обстріляли розважальний комплекс "Аква сіті" з РПГ. Правоохоронці після події виявили на даху альтанки ще один снаряд, який застряг і не розірвався. На щастя, постраждалих в результаті інциденту не було. Невідомі стріляли з відстані в кілька десятків метрів з сусідньої гори. Поліція кваліфікувала справу за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

Крім того, на початку лютого у Мукачеві сталася стрілянина з участю соратника колишнього нардепа Михайла Ланьо, в якій були поранені дві людини. Тоді правоохоронці затримали сім осіб, двох із них взяли під варту, пізніше було прийнято рішення про відсторонення керівництва поліції Мукачево.

Напад на машину "Укрпошти"

7 липня під Полтавою стався зухвалий розбійний напад на автомобіль "Укрпошти" - зловмисники підірвали машину та викрали майже 3 мільйони гривень. За версією слідства, група зловмисників ретельно готувалася до злочину. Вибуховий пристрій було закладено в авто заздалегідь. Через кілька днів трьох чоловіків розшукали в Києві та ще одного - в Лубнах. Підозрюваних взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Їм інкримінують розбійний напад, вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, і замах на умисне вбивство двох осіб.

Напад на автомобіль "Укрпошти" (фото: npu.gov.ua)

Також ми писали про те, що на Донбасі 13 липня стався цинічний військовий злочин - у зоні проведення АТО окупанти розстріляли українських медиків - вони під білим прапором намагалися забрати тіло загиблого розвідника в районі Зайцевого Донецької області, але все одно потрапили під ворожий обстріл.

Дії агресора кваліфікують як порушення законів та звичаїв війни.