Вибух у торговому центрі Києва: у поліції розкрили подробиці НП

Вибух у Києві в ТЦ "Даринок" в приміщенні кафе Burger Sushi Point стався 20 липня після обіду, і в результаті інциденту ніхто не постраждав. Поліція після проведення оперативних робіт на місці події з'ясував, що ж стало причиною НП.

Як було встановлено, під столиком в кафе вибухла захована в сумку салютна установка, яку невідомий залишив у закладі. Про це передали у відділі комунікації поліції Києва.

Зазначається, що на час перевірки та роботи фахівців вибухотехнічної служби "копи" евакуювали персонал кафе і відвідувачів інших закладів, які прилягають до місця події.

Очевидці розповідали, що частину торгового центру на вулиці Біломорській недалеко від станції метро "Лісова" було перекрито. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

"Попередньо встановлено, що в сумці вибухнула салютна установка", - йдеться в повідомленні поліції.

Зібрані відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчі Деснянського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК.

Всі обставини події встановлюються в рамках досудового розслідування.

Поліція розкрила подробиці вибуху в Києві у ТЦ "Даринок" 20 липня (Фото: npu.gov.ua)

Нагадаємо, що днями біля входу в метро Києва прогримів вибух, і показували відео НП.