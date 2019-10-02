Був вибух: на Прикарпатті у двір бізнесмена кинули гранати

У місті Калуш Івано-Франківської області, в ніч на 2 жовтня пролунав вибух в одному з приватних дворів. В поліцію подзвонив господар будинку і повідомив про інцидент.

Дзвінок в поліцію Калуського району поступив в 3 години 40 хвилин. 50-річний місцевий житель, бізнесмен, розповів, що на подвір'ї його домогосподарства вибухнув невідомий предмет. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група з експертами.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Після того, як територію домогосподарства потерпілого оглянули фахівці вибухотехнічного відділу обласної поліції, вони повідомили, що у дворі вибухнули найімовірніше дві гранати РГД 5. Осколки гранат відправили на експертизу. В результаті вибуху люди, на щастя, не постраждали. Однак самому будинку завдано збиток – частина фасаду була знищена.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтями "Незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами" та "Хуліганство". Поліція встановлює всі обставини та осіб, які можуть бути причетні до злочину. Про особу господаря будинку співробітники правоохоронних органів інформацію не дають і на даний момент з'ясовується, чи могла його діяльність стати причиною нападу.