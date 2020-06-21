Вибух у багатоповерхівці: Тищенко обурив киян своєю поведінкою

Народний депутат Микола Тищенко осоромився після вибуху у житловому будинку в Києві
Микола Тищенко в черговий раз потрапив в незручну ситуацію. Мешканці Києва не зрозуміли народного депутата з партії "Слуга народу", який влаштував піар-акцію на місці вибуху багатоповерхового будинку на Позняках.
Річ у тім, що Тищенко приїхав на місце трагедії, де зібралися мешканці будинку, що вибухнув, разом з лимонами. Фотографії нардепа з лимонами опубліковані на Facebook-сторінці "Меморандум Хейту".
Тищенко приніс лимони на місце вибуху в Києві (фото: facebook.com/MEMorandumOfHate)
При цьому користувачі мережі гнівно висловилися з приводу дій депутата.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, Тищенко зганьбився у прямому ефірі через те, що не зміг відповісти на просте питання.
Раніше Тищенко порадував київських дітей і жорстко зганьбився.
Автор: Styler