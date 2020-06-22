Вибух будинку на Позняках: у мережу потрапив момент трагедії (відео)

Вибух будинку на Позняках в Києві (Фото: РБК-Україна)

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано два вибухи на Позняках

У Києві 21 червня стався вибух у багатоповерховому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. Сталося обвалення декількох поверхів, станом на 22 червня вже виявили трьох загиблих, ще кілька осіб можуть перебувати під завалами.

В мережу потрапило відео самого вибуху та за попередньою інформацією, вибух стався через газоповітряної суміші. Відео вибуху опублікували на сторінці dtp.kiev.ua.

"За інформацією ДСНС, вибух стався близько 10 ранку в дев'ятиповерховому будинку на проспекті Григоренка, 41. У Дарницькому районі по пр. Григоренка, 41 в дев'ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів", - сказано в повідомленні.

В коментарях відзначили, що, судячи з відео вибухів було два, один слабший, а другий вже – руйнівний.

Як розповіли сусіди, напередодні вибуху у всьому будинку міняли лічильники, і сусіди відчували сильний запах газу.

На місці події працюють рятувальники, через те, що під завалами можуть знаходитися люди. На цей момент є інформація про трьох загиблих, а також про п'ять постраждалих мешканців будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мешканців постраждалого будинку на Позняках почали переселяти.

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Автор: Анна Шиканова